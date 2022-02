Zehn Monate Haft, mehr nicht, so lautet ein Urteil gegen einen ehemaligen Amazon-Mitarbeiter. Nach Auffassung des Gerichts hat er mit seinem Wissen über die Abläufe bei Amazon die Suchergebnisse auf dem Marktplatz manipuliert, dazu kommt die Bestechung anderer Mitarbeiter. Neben ihm saßen noch weitere Angeklagte auf der Bank, die Urteile stehen noch aus. Beim Blick auf den Wettbewerbsvorteil, den das US-Justizministerium auf 100 Millionen US-Dollar einschätzt, könnte das Urteil kaum milder ausfallen. Auch wenn noch eine Strafzahlung von 50.000 US-Dollar und drei Jahre Haft auf Bewährung dazu gehören, ist es fraglich, ob er sich wirklich bestraft fühlt und wie das Urteil eine Wirkung nach außen haben soll.

Die perfekte Futterbox für Hund und Katze

Mars Petcare will Tierbesitzern die Suche nach dem passenden Futter für ihre Tiere erleichtern. Die Kunden können die individuell zusammengestellten Pakete innerhalb eines Abo-Modells online bestellen, die Lieferung erfolgt nach Hause, berichtet die Lebensmittelzeitung. Für die Zusammenstellung nutze der Konzern die Ergebnisse der Untersuchungen des Waltham Petcare Science Institute, das ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehöre. Für die Erstellung des Pakets sollten die Kunden Rasse, Alter, Gewicht und Aktivitätslevel des Tiers angeben, der Mix beruhe auf zwölf unterschiedlichen Faktoren. Das Consumer-Care-Team helfe auch mit einer Beratung über die Ernährung.



Uneinheitliche Bewertung des EU-E-Commerce-Pakets in Deutschland

Die Reaktionen des deutschen Online-Handels auf das EU-E-Commerce-Paket, das im vergangenen Juli in Kraft getreten ist und zu einer Mehrwertsteuerreform geführt hat, sind gespalten. Nach einer Untersuchung von Ibi Research an der Universität Regensburg und dem Logistic-Natives e. V. erkennt die Mehrheit der Befragten nach Angaben von Ibi keine Vor- oder Nachteile. Ansonsten werden höhere Komplexität und Verwaltungsaufwand als Nachteile genannt, positiv ins Gewicht fällt eine einfachere Compliance. Im Mittelpunkt des Pakets stehen die Entwicklung des One-Stop-Shop (OSS) zur zentralen Abwicklung aller umsatzsteuerlichen Melde- und Zahlungsverpflichtungen, die sich aus dem Warenhandel mit Konsumenten in den 27 EU-Staaten ergeben. Daneben wurde für eine Erklärung zur Meldung der Mehrwertsteuer bei Lieferungen in oder aus Drittstaaten der Import-One-Stop-Shop (IOSS) aufgebaut. Nur ein Drittel der Befragten kennt die neuen Bestimmungen, 40 Prozent nutzen die neue Mehrwertsteuererklärung, nur zehn Prozent den IOSS.



A.B.S. bietet BNPL-Service "Quickpaid" jetzt auch für das B2B-Geschäft

"Buy Now, Pay Later" (BNPL), also ein Kreditkauf, gewinnt im E-Commerce an Bedeutung. Der Wiesbadener Finanzdienstleister A.B.S. Global Factoring weitet seinen BNPL-Dienst "Quickpaid" jetzt auf das B2B-Geschäft aus, wie er in seinem Blog schreibt. Größere Einkaufssummen könnten so besser verteilt werden, erklärt das Unternehmen. Die Unternehmen könnten den Kunden dadurch flexible Zahlungsoptionen anbieten. "Ein Teil der Einkäufe wird aus dem Cash Flow bestritten, der Rest wird auf verschiedene Zahlungsziele verteilt – abhängig von den Zahlungseingängen durch die eigenen Kunden." Auch könnte so die Risikominimierung zu einem strategischen Ziel werden. Neuer Großkunde ist laut Pressemitteilung Heidelberger Beton.