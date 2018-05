Liebe Leserin, lieber Leser, im März 2013 kam mit dem Tolino der erste ernstzunehmende deutsche E-Book-Reader auf den Markt. Er macht dem Amazon Kindle seitdem mächtig Konkurrenz. Die Allianz großer deutscher Buchhandelskonzerne Thalia, Hugendubel, Weltbild samt Partner Telekom galt immer als Beweis, dass eine vereinte Streitmacht Amazon erhebliche Marktanteile abjagen kann. Verbunden war das all die Jahre mit einem Fragezeichen. Warum klappt das nicht in anderen Branchen? Nun schmiedet Media-Markt ein Bündnis gegen Amazon. Für neue Freunde gegen einen gemeinsamen Gegner ist es nie zu spät.

Media-Markt und Fnac Darty schmieden Bündnis gegen Amazon:

Mit einem Text aus dem Höllenkreis verschwurbelter Pressemitteilungen , verkündet Media-Markt ein Bündnis mit dem französischem Konkurrenten Fnac Darty. Kräfte sammeln gegen Amazon soll diese "European Retail Alliance". Das steht da so natürlich nicht. Aber genau darum geht es. Was dort steht: Kooperieren will man bei Lieferanten, Eigenmarken sowie Innovation und Data Analytics, will Ressourcen bündeln. Spätere Fusion nicht ausgeschlossen? Man sei offen für weitere Partner, heißt es.

Mietlösungen zur WM in Media-Markt-Filialen:

Ab sofort bieten Media-Markt und das Miet-Commerce Start-up Grover zur WM 2018 spezielle Mietangebote in allen Filialen. Im Januar 2017 startete Media-Markt in Kooperation Grover den Verleih von Elektronikprodukten im Onlineshop. Bereits wenige Monate später folgte ein Pilotprojekt in fünf Märkten im Raum Berlin. Zur Mietauswahl stehen zur WM-Aktion aber nur eine begrenze Anzahl an TV-Modellen, Beamer und Soundbars. Es dürfte ein Test sein, wie weit sich das Modell bundesweit multiplizieren lässt. Die Folgen und Optionen des Miet-Commerce für den Handel beschreibt etailment

Eurosport startet Onlineshop:

Der Sportsender Eurosport steigt in den E-Commerce ein und verkauft im Onlineshop „über 100 hochwertige Sport-, Outdoor- und Ausdauermarken“. Betrieben wird der Shop vom Sportartikelhändler SportPursuit.

Reno-Gruppe kauft ein:

Die Reno-Gruppe, übernimmt den Marktplatzhändler Surf4Shoes, meldet Exciting Commerce . Surf4Shoes, machte zuletzt rund 30 Millionen Euro Umsatz.

Kuscheltier-Shop wird kuscheliger:

Ob es richtig kuschelig wird? Die NICI GmbH modernisiert ihren Online-Auftritt und hat den Enterprise E-Commerce-Spezialisten Shopmacher und das E-Commerce-Designbüro Kommerz damit beauftragt, eine zunächst schlanke, aber vor allem ausbaufähige Markenwebseite mit integriertem Online-Shop zu entwickeln. Das Going-Live des neuen Kuscheltier-Shops ist für den Sommer vorgesehen.

EDI weltweit im Trend zu noch mehr Vernetzung zwischen Unternehmen sowie Konsolidierung:

INTERNATIONAL

Amazon kündigt lokalen Händlern bei Fresh:

Den Unterschied zwischen AmazonFresh und PrimeNow kann man nicht in einem Satz erklären. Kunden auch nicht. Und so mehren sich einmal mehr Anzeichen, dass beide Dienste unter dem Dach von PrimeNow vereint werden könnten. Anlass für den Konjunktiv sind Nachrichten aus den USA, dass lokale Verkäufer auf Fresh aus dem Programm gestrichen werden. In einigen US-Regionen hat Amazon Fresh derzeit zudem eine Pause gegönnt.

Yoox Net-a-Porter über 500 Millionen Euro:

Der Online-Modekonzern Yoox Net-a-porter steigerte seinen Nettoumsatz im ersten Quartal um 0,5 Prozent auf 517,5 Millionen Euro. Um Wechselkurseffekte bereinigt lag das Plus bei 7,9 Prozent, das organische Wachstum bei 10,4 Prozent. Im regulären Multi-Label-Geschäft, das von den Online-Shops Net-a-Porter und Mr Porter geprägt wird, erhöhten sich die Umsätze um 5,9 Prozent auf 282,3 Millionen Euro. Währungsbereinigt wuchs YNAP in diesem Bereich um 14,1 Prozent.

Amazon greift Google mit Werbe-Angebot an:

Amazon testet in den USA gerade Retargeting-Angebote , mit denen Händler des Marktplatzes auf anderen Websites und in Apps für ihre Produkte werben können. Amazon rechnet nach Klicks ab und greift mit dem Service Google und Criteo an.

50-Millionen-Dollar-Rettung für GoodEggs:

Obst, Gemüse, Brot und Co von Bauern, Bäckern und Produzenten aus der Region online einkaufen. Das lohnt sich kaum für ein paar Äpfel. Das US-Start-up GoodEggs führt deshalb lokale Anbieter in seinem Webshop zusammen, rafft die Einkäufe zusammen und liefert auch nach Hause. Doch so richtig zünden wollte das Geschäftsmodell nie. GoodEggs stand zuletzt quasi vor dem Aus. Nun kommt rettend eine 50-Millionen-Dollar-Finanzierung . Unter anderem mit dabei: Risikokapitalgeber Bill Gurley, der unter anderem zeitig in Uber investierte, und sein VC-Unternehmen Benchmark. Gurley gilt als einer der führenden Technologie-Analysten und VC im Silicon Valley.

TRENDS & FAKTEN

Virtuelle E-Commerce Konferenz:

In Kooperation mit sieben Unternehmen lädt die Descartes Systems (Germany) GmbH am Dienstag, 26. Juni 2018 ab 9 Uhr zur 2. VIRTUAL E-COMMERCE CONFERENCE (VEC) 2018 ein. Die für Teilnehmer kostenfreie Online-Konferenz soll Online-Händlern, Logistik-Leitern und E-Commerce-Begeisterten einen Tag voller Praxis Know-how bieten.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Je häufiger man mit Mitarbeitern großer Logistikkonzerne zusammentrifft, umso mehr erinnern sie einen an Manager, die so auch bei Blockbuster, Kodak oder anderen Unternehmen ihr Auskommen gefunden hätten. Blockbuster, Kodak – sie wurden von der digitalen Transformation hinweggeweht. Könnte das auch DHL, Hermes und Co passieren? Wie lange brauchen wir eigentlich noch DHL, Hermes, DPD und Co?

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

