Wer kann Warenhaus? Diese Frage stellt man sich jetzt womöglich bei Galeria-Karstadt-Kaufhof. Die viel wichtigere Frage aber lautet: Wer kann Wandel? Diese Frage sollten wir uns alle stellen.

Leasing-Angebot beträgt 99 Euro. Die Bestellung erfolgt online. In Halle, Berlin und Erfurt kann das Auto abgeholt werden. Zusammen mit dem Autohaus Gotthard König, der Santander Bank und dem Berliner Mobility-Startup Vehiculum verkauft Media-Markt jetzt einen Fiat 500 Hybrid. Die monatliche Rate für dasbeträgt 99 Euro. Die Bestellung erfolgt online. In Halle, Berlin und Erfurt kann das Auto abgeholt werden.

Galeria-Karstadt-Kaufhof-Chef Stephan Fanderl tritt beim Warenhauskonzern ab. Der Manager war in der Galeria-Zentrale schon längere Zeit nicht mehr an Bord. Grund: eine Reha-Maßnahme. "war ich seit Mitte März nicht mehr in die Führung der Geschäfte eingebunden", erklärte Fanderl jetzt. Und: "Ich habe Signa eine einvernehmliche Trennung vorgeschlagen." Zuletzt hatte es Gerüchte über seine bevorstehende Abberufung durch den Karstadt-Eigentümer gegeben. Mitten in der Corona-Krise steckt nun Karstadt-Kaufhof auch noch in einer Führungskrise. Finanz-Vorstand Miguel Müllenbach könnte Interimschef werden.Gorillas nennt sich ein Berliner Start-up, das per App bestellte Lebensmittel binnen 10 Minuten zum Kunden liefern will. Derzeit erprobt man das Modell. Dort klappt das ganz gut. Eine Test-Bestellung des Supermarkt-Blog kam binnen 12 Minuten. Allerdings ist die Auswahl des Sortiments eher überschaubar und passt eher zu einem Convenience-Store oder in den Bereich Vergesslichkeitsbedarf. Das gilt auch für die Verfügbarkeit. "Mit etwas Pech fliegen die Artikel während des Bestellprozesses nämlich wieder aus dem Einkaufswagen raus, weil jemand anderes schneller war", schreibt Peer Schader. Dafür sind die Lieferkosten mit 1,80 Euro vergleichsweise ruinös günstig.