Liebe Leserin, lieber Leser, fehlende Zeit ist laut Bitkom für jeden zweiten Geschäftsführer ein Grund, nicht mit Start-ups zusammenzuarbeiten. Das ist alarmierend. Es fehlt damit auch an Zeit für Ideen und Innovationen. Ein weiterer Grund: Fehlende Kontakte. Motivation für uns, Ihnen weiter spannende Start-ups vorzustellen. Unser Tipp: Schreiben Sie den Gründern bei Interesse einfach eine Mail. So viel Zeit muss sein.

Hermes testet am Hamburger Alstertal-Einkaufszentrum die Belieferung mit Lastenrädern und mobilen Mikrohubs. Das mobile Mikrohub, ein umgebauter Transporter samt Anhänger, verfügt über klappbare Regale, eine autarke Beleuchtung und ist hydraulisch bis annähernd zum Bodenniveau absenkbar. Es können einzelne, in Regalen sortierte, Pakete oder rollbare Container oder gar Lastenräder transportiert werden.

Auch wenn der Aktienkurs von Zooplus seit einiger Zeit eher einem angenagten Knochen gleicht, bei Tierbedarf geht ja eigentlich noch so einiges. Vielleicht nur eben an anderen Fressnäpfen. Beispiel: Das Londoner Hundefutter15 Millionen Pfund hat das Start-up gerade in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Butternut Box bereitet Mahlzeiten für Hunde zu und liefert sie aus. Die Gerichte werden vor der Lieferung, nach Rasse, Gewicht, Geschlecht und Fitness des Hundes portioniert.1,5 Milliarden Euro Geldbuße hatte die EU-Kommission im März gegen Google verhängt. Grund: Missbrauch der Marktmacht bei Online-Werbung. Das hat Google-Mutter Alphabet schon ein wenig die Quartalsbilanz (pdf) vermiest. Der Gewinn des US-Technologieriesen brach um fast 29 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar ein. Den Umsatz steigerte Alphabet um 16,7 Prozent auf 36,34 Milliarden Dollar. Schwerer als die EU-Strafe wiegt aber, dass das Anzeigengeschäft an Schwung verliert und sich das Wachstum verlangsamt.Airbnb will sich auf einen Börsengang im Laufe des Jahres vorbereiten, sagte CEO Brian Cheskyer CNBC