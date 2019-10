Jedes mal, wenn ich eine Media-Markt-Werbung sehe, muss ich an folgenden Satz denken: Erst kommt das Ende langsam, dann ganz plötzlich. Aus Gründen, die nicht zwingend mit dem Internet zu tun haben.

///// HANDEL NATIONAL

So war die gute, alte Handelszeit: Die Industrie stellte her, der Handel stellte es ins Regal - der Kunde kaufte, was er kaufen sollte. Heute kauft der Kunde das, was er will. Daher wird bald nur noch das produziert - und direkt an ihn verkauft. Direct to consumer, nennt sich das. Klingt einfach , hat aber noch Tücken.