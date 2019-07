Liebe Leserin, lieber Leser, von Pampers kommt eine Nachricht, wie gemacht für das Sommerloch - und junge Eltern. Die Windelmarke will eine Smart-Windel auf den Markt bringen. Die soll allerlei Sensoren bieten, die das Verhalten des Babys tracken und vor allem der Windel-App sagen, wenn die Windel feucht ist. In trockenen Tüchern ist dagegen ein Mega-Investment in ein Berliner Start-up.

///// HANDEL NATIONAL

Sennder hat bei Investoren gerade 70 Millionen Dollar eingesammelt. Das Geld kommt laut

Sennder hat bei Investoren gerade 70 Millionen Dollar eingesammelt. Das Geld kommt laut Handelsblatt von Lakestar, Gesellschaft des Skype- und Spotify-Investors Klaus Hommels, sowie von Holtzbrinck Ventures und Scania. Das Start-up der Gründer Julius Köhler, Nicolaus Schefenacker und David Nothacker digitalisiert die Lkw-Logistik für Handelsunternehmen und verbindet Händler und Transportunternehmen über eine Softwareplattform, die unter anderem alle Facetten der E-Commerce-Logistik abdecken soll.

Pure Player, die auch offline antreten, stellt sich Fahrrad.de ab Freitag auch in Dortmund den Kunden. Nach Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg ist das nun die fünfte deutsche Metropole.

///// INTERNATIONAL

Pure Player, die auch offline antreten, stellt sich Fahrrad.de ab Freitag auch in Dortmund den Kunden. Nach Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg ist das nun die fünfte deutsche Metropole.

Amazon will in Kürze drei neue Amazon Go-Filialen in Seattle und Chicago eröffnen. Damit wären es dann 17 Standorte in vier Städten.

Amazon ist bei dem Lieferdienst Deliveroo eingestiegen und führte erst im Mai als größter Einzelinvestor eine 575 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde an. Die britische Wettbewerbsbehörde nimmt den Einstieg unter die Lupe. Die Kooperation mit der britischen Kette könnte da zur rechten Zeit kommen. Die Behörde soll ein Auge darauf haben, dass Deliveroo unter anderem weiter als eigenständiges Unternehmen mit eigenem Vertrieb agiert. Deliveroo liefert in einem Test nun für die Supermarktkette Sainsbury in mehreren britischen Städten heiße Pizza und Snacks aus.

///// TRENDS & TECH

Augmented-Reality-Brillen hervor. Apple grübelt über ein Mixed-Reality-Headset, das auch den Gesichtsausdruck, Augenbewegungen und Gesten erfassen und für die Eingabe nutzen kann. Das geht laut Heise aus mehreren jüngst veröffentlichten Patentanträgen von Apple hervor.

eine Milliarde Dollar in das Start-up OpenAI. Tesla-Chef Elon Musk ist einer der Gründer des Unternehmens, das eine Art



Start-up des Tages

Start-up des Tages

Guter Tee für gesunde Menschen. Sebastian Merkhoffer hat mit seinem Start-up Fitvia eine Marktlücke entdeckt und ist damit rasant gewachsen. Solche schlauen Gründer werden attraktiv für große Partner. Doch Merkhoffer hat noch einen unerfüllten Wunsch - die Zusammenarbeit mit einem deutschen Mittelstand.

Favorit der Leser

Instagram hat es derzeit insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen abgesehen. Mit großem Aufwand versucht die Facebook-Tochter gerade, den Mittelstand davon zu überzeugen, auf der Plattform aktiv zu werden. "Unternehmen können auf Instagram auch ressourcenschonend aktiv sein. Im Prinzip reicht am Anfang ein Smartphone", erklärt Instagram-Manager Daniel Verst.

