Gestern wieder Videokonferenz mit Freundinnen. Wir vermissen den persönlichen Austausch, den Einkaufsbummel, einen Kaffee mit Freunden, den Besuch bei alten Bekannten. Corona-Blues. Den verscheucht Franco Ferrarotti mit dieser Aussicht: Der italienische Soziologe – mit seinen 93 Jahren erwiesenermaßen lebenserfahren – sagt eine "Explosion der Lebensfreude" voraus: "Ich glaube, wenn die Krise vorbei ist, werden wir eine enorme Wiederkehr von Lebensfreude und Lust am Wiederaufbau erleben", meint er. "Ähnlich wie am Ende des Krieges wird es in ganz Europa eine unglaubliche Explosion an Lebensfreude geben." Ja, die Lust auf Bummeln und Einkaufen steigt schon jetzt. Wir werden zu den Straßencafés und Geschäfte drängeln. Und uns selbst dann wieder etwas gönnen, wenn das Geld durch Kurzarbeit nicht mehr locker sitzt.

Mehr Pakete, von anderen Absendern: Das Ecommerce-News-Magazin hat sich mit Claus Fahlbusch, Geschäftsführer von Paket-Dienstleister Shipcloud unterhalten. Der bemerkt im täglichen Geschäft jetztund Paketen: Mindestens 30 % mehr Sendungen verschickt Shipcloud jetzt für seine Kunden, mehr Lebensmittel und Wein als Mode oder Taschen und Rucksäcke. Corona verändert Wünsche.

etailment Sie weiterhin aktuell über die wirtschaftliche Entwicklung in Zeiten der Corona-Pandemie:

Etailz kriegt 5 Millionen

Etailz hilft Marken und Händlern beim Verkauf auf den Online-Marktplätzen von Amazon, Walmart oder eBay. Jetzt hat das Tochterunternehmen von Trans World Entertainment weitere 5,2 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt, berichtet erwartbares Mehrgeschäft durch die Corona-Krise bewältigen und weiter wachsen kann.



Coop's 100 Wichtigkeiten

Weil Lebensmittelhändler an ihre Grenzen stoßen, wenn es um Lieferungen geht, konzentriert sich die Schweizer Coop in ihrem Online-Shop nun auf die wichtigsten 100 Produkte für Familien und Haustiere. Bei diesen Produkten kann eine schnellere Lieferung gewährleistet werden. Kunden werden, so beobachtet

Vom Laufsteg in die Küche

Mit In-Store-Cafés fing es an, jetzt setzen aber immer mehr Modemarken auf Bars, Restaurants oder gar Imbisse, um ihr Markenimage auf die Straße zu bringen.



Zahl des Tages

Der Aufbau eines Versands ist teuer: Um 14,1 Millionen Euro flossen seit 2011 in den Aufbau von Black in Wine – einem Unternehmen, das rund 30 Menschen beschäftigt. Seit 2019, berichtet



Etailz hilft Marken und Händlern beim Verkauf auf den Online-Marktplätzen von Amazon, Walmart oder eBay. Jetzt hat das Tochterunternehmen von Trans World Entertainment weitere 5,2 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt, berichtet Geekwire. Zusammen mit den rund 25 Millionen Dollar, die bereits im Februar zugesagt wurden, eine erkleckliche Finanzspritze, mit dem das Unternehmen das erwartbares Mehrgeschäft durch die Corona-Krise bewältigen und weiter wachsen kann.

Weil Lebensmittelhändler an ihre Grenzen stoßen, wenn es um Lieferungen geht, konzentriert sich die Schweizer Coop in ihrem Online-Shop nun auf die wichtigsten 100 Produkte für Familien und Haustiere. Bei diesen Produkten kann eine schnellere Lieferung gewährleistet werden. Kunden werden, so beobachtet Carpathia, bereits auf der ersten Seite kanalisiert.

Mit In-Store-Cafés fing es an, jetzt setzen aber immer mehr Modemarken auf Bars, Restaurants oder gar Imbisse, um ihr Markenimage auf die Straße zu bringen. Fashion United listet ein paar Beispiele auf und erklärt den Trend: So setzt Prada auf Süßes, Armani auf Feines, Louis Vuiton auf Japanisches.

Der Aufbau eines Versands ist teuer: Um 14,1 Millionen Euro flossen seit 2011 in den Aufbau von Black in Wine – einem Unternehmen, das rund 30 Menschen beschäftigt. Seit 2019, berichtet Deutsche Startups, gehört Black in Wine zur schwedischen Viva-Group. Ob der Käufer allerdings tatsächlich 14 Millionen Euro berappen musste, ist fraglich.

80 Millionen Euro Umsatz entgehen dem Warenhauskonzern pro Woche. Um seine Liquidität zu erhalten, hat er bereits Kurzarbeit angemeldet, Zahlungsziele bei Lieferanten verlängert und Mieten gestundet. Hilft alles nix: Karstadt Galeria hat gesternund will sich in Eigenregie sanieren, vermeldet das Handelsblatt. Für seine Töchter Passagier-Flüge, Catering LSG und die Technik hat Lufthansa Kurzarbeit angemeldet, mehr als 85.000 Menschen sind davon betroffen. Dafür läuft Lufthansa Cargo auf Hochtouren. "Wir fliegen derzeit alles, was wir fliegen können", berichtet Chef Peter Gerber dem Handelsblatt. Weil Grenzen dicht sind, Schiffe und Lastwagen nur noch eingeschränkt fahren, wird. Normalerweise wird ein Teil der Luftfracht mit Passagierflugzeugen befördert, da diese jetzt eher rumstehen, werden auch sie voll bepackt.

Frischepost heißt der Hofladen, der Hamburger Home Office-Worker jetzt mit Frischem beliefert und stetig steigendes Interesse registriert. Für all die hungrigen Mäuler, die Frischepost jetzt beliefern könnte,aus. Das junge Unternehmen bekommt Schützenhilfe von Taste Tours, das normalerweise Delikatessen ausfährt, meldet Internetworld . Offensichtlich ist Hausmannskost heute beliebter als Feines.

Das ging nach hinten los: Für seine Entscheidung, mit Vermietern eine spätere Mietzahlung auszuhandeln und die Mieten für Filialen zu stunden, wurde Adidas harsch kritisiert — von Politik, Immobilienvertretern, Verbrauchern. Dabei hatten Hennes & Mauritz sowie Deichmann auf vergleichbare Strategien gesetzt, wurden aber nicht abgewatscht. Jetztmeldet Fashion United. Adidas zahlt Mieten. Trotz Corona-Ausfällen.