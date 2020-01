Bei Saturn läuft gerade die Aktion „4 Tage mehr“ an. Es geht um Rabatte. Aber wenn man sich in digitalen Zeiten etwas wünschen dürfte, dann wären „4 Tage mehr“ ein guter Anfang. „4 Wochentage mehr“ - natürlich. Für die Arbeit? Für den Urlaub? Für die Familie? Entscheiden Sie selbst. In diesem Sinne: Schönes Wochenende. Es ist ja immerhin schon wieder Freitag.

///// HANDEL NATIONAL





Zur Rose quartiert sich bei Migros ein

Auch die Online-Apothekengruppe Zur Rose findet es gesünder, auf die Fläche zu setzen. In der Schweiz hat man mit der Migros ein Joint-Ventures gegründet und zeigt sich testweise in drei Migros-Filialen.

Bei Otto feiert man zwar gerade das beste Weihnachtsgeschäft in der 70-jährigen Unternehmensgeschichte . Das ist aber angesichts des ununterbrochenen Wachstums im Onlinehandel eigentlich nur eine Pflichtaufgabe. 6% mehr Umsatz als im gleichen Zeitraum 2018 sind indes eine schöne Hausnummer, wenn auch nicht das von manch Berufsnörgler verlangte zweistellige Wachstum. Das könnte noch werden, wenn Otto mal mit seiner Marktplatz-Strategie so richtig zu Potte kommt.

///// INTERNATIONAL

negative Erfahrung beim Kauf von Drittanbietern gemacht, berichtet

Auch bei Amazon geht es um 6%. Die sind aber nicht so schön wie bei Otto. Im Schnitt rekordverdächtige 6,4% der Amazon-Kunden haben über die Weihnachtszeitgemacht, berichtet Marketplace Pulse. In den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan lagen die Zahlen unter dem weltweiten Durchschnitt.

///// TRENDS & TECH

Lesetipp des Tages

die kleinen Händler mehr denn je aus dem Stadtbild verschwinden. " Florian Kolf im Im Handel werden nur die Großen überleben", nimmtim Handelsblatt dem kleinen Mittelstand die Hoffnung. Machen wir uns nichts vor. In der neuen Dekade werdenmehr denn je aus dem Stadtbild verschwinden. "

