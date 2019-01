Liebe Leserin, lieber Leser, gerade im Trend: Aufräum-Ikone Marie Kondo. Sie zeigt bei Netflix, wie man daheim aufräumt und ausmistet und sich von unnützen Dingen befreit. Das neue große Ding der Selbstoptimierung. Weil weniger manchmal mehr ist. In der Handelsbranche im Trend: Alles immer mehr. Aber ist immer mehr auch immer besser?

780 Millionen Euro in die Logistikkapazitäten ihrer Hermes-Gruppe. Allein 300 Millionen Euro sind für ein neues hochautomatisiertes Paketzentrum verplant, das im vierten Quartal 2020 den Betrieb aufnehmen soll. Die Otto Group investiert in den nächsten fünf Jahrenin die Logistikkapazitäten ihrer Hermes-Gruppe. Allein 300 Millionen Euro sind für ein neues hochautomatisiertes Paketzentrum verplant, das im vierten Quartal 2020 den Betrieb aufnehmen soll. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung.

INTERNATIONAL

Börsengang des US-Start-ups folgen. Postmates wurde von dem Deutschen Bastian Lehmann gegründet. Das Liefer-Start-up Postmates hat in einer neuen Finanzierungsrunde weitere 100 Millionen Dollar eingesammelt und wird nun mit 1,85 Milliarden Dollar bewertet. Das Liefer-Start-up arbeitet unter anderem auch mit Ford und Walmart an autonomen Autos, die die Ware zum Kunden bringen (oder den Kunden zur Ware), sowie an autonomen Bollerwagen, wie man sie von Starship kennt. 2019 könnte eindes US-Start-ups folgen. Postmates wurde von dem Deutschen Bastian Lehmann gegründet.

Amazon Go auf Rollen verspricht das Start-up auf Rollen verspricht das Start-up Caper mit dem gleichnamigen intelligenten Einkaufswagen. Der ( Demo-Video ) hat einen eingebauten Barcode Scanner, Zahlstation für die Kreditkarte sowie Kameras und Gewichtssensoren, die registrieren, wenn ein Artikel in den Wagen gelegt wurde. Das Tablet-große Display am Wagen soll sogar beim Suchen und bei der Auswahl helfen. In New Yorker Läden wird das smarte Wägelchen bereits getestet. Das Start-up hat zudem einige illustre Investoren im Rücken.

Balyo und hat sich gleichzeitig Optionen zum Kauf von bis zu 29 Prozent der Aktien des Herstellers von Intralogistik-Leitsystemen gesichert. Amazon plant offenbar Großeinkäufe im dreistelligen Millionenbereich bei dem auf autonome Lagerfahrzeuge spezialisierten französischen Unternehmenund hat sich gleichzeitig Optionen zum Kauf von bis zu 29 Prozent der Aktien des Herstellers von Intralogistik-Leitsystemen gesichert. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung.

TRENDS & FAKTEN

Hotelzimmer buchen können und für einen Flug einchecken. Google hat seinem Sprach-Assistenten, bald auf einer Milliarde Geräte installiert, neue Kunststückchen beigebracht. Unter anderem soll er einkönnen und für einen Flug einchecken. t3n nennt weitere Verbesserungen.

Jobmotor. Das sagt der Branchenverband Bitkom. Voraussichtlich würden bis Ende des Jahres rund 1,2 Millionen Menschen in der Digitalbranche beschäftigt sein. Das wäre ein Plus von 40.000 Jobs und ein Zuwachs um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem waren Ende 2018 laut Berechnungen des Verbandes insgesamt 82.000 Stellen für IT-Experten unbesetzt. Laut Prognosen des Verbands wird der Markt für IT-Produkte, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik in diesem Jahr um 1,5 Prozent auf 168,5 Milliarden Euro zulegen



Start-up des Tages

Cross-Channel-Marketing in der Harmonisierung aller Marketingkanäle. Für die Gründer Martin Twellmeyer und Robert Rebholz liegt der Schlüssel zu einem erfolgreichenin der Harmonisierung aller Marketingkanäle. Ihr Start-up optilyz soll helfen, genau das zu erreichen.

Nena grüßt aus dem Auenland, Jeff Bezos hat ein neues Ich. Doch was der einen Geld bringt, kostet es den anderen.



Was für eine Woche. Nena grüßt aus dem Auenland, Jeff Bezos hat ein neues Ich. Doch was der einen Geld bringt, kostet es den anderen. Und Geld verdienen wird für eine Branche immer schwerer.

