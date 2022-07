Wenn die Geschichte stimmt, handelt es sich laut Spiegel.de um "eines der bisher größten Datenlecks überhaupt": Ein chinesischer Hacker behauptet, umfangreiche Daten zu einer Milliarde Chinesen erbeutet zu haben. Und zwar nicht irgendwo, sondern aus der Datenbank der Shanghai National Police. Die Daten stünden zum Verkauf, heißt es, bestätigt sei das noch nicht. Dennoch Grund genug für Onliner, Bestellungen aus China kritisch zu prüfen.

///// HANDEL NATIONAL

Kartellamt sieht Meta-Marktmacht auch als E-Commerce-Thema

Im Mai stellte das Bundeskartellamt den Facebook-Betreiber Meta Platforms unter "besondere Missbrauchsaufsicht" (das "Morning Briefing" berichtete). Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Amt eine neunseitige Begründung, in der es treffend heißt: "Die hohe Bedeutung der Social-Media-Werbung auf den Meta-Diensten kann perspektivisch auch (weitere) Handelsplattformen auf den sozialen Medien von Meta und auch damit zusätzliche Monetarisierungswege schaffen, die bereits mit den Facebook und Instagram Shops, die an Werbeflächen anknüpfen, angelegt werden". Kurz: Die Meta-Marktmacht ist auch ein E-Commerce-Thema.



Galaxus meldet eine Mio. Produkte im deutschen Shop

Der Schweizer Online-Händler Digitec Galaxus bietet "erstmals mehr als eine Million Produkte in Deutschland und Österreich" – er schreibt in seinem Blog selbstbewusst gleich über "[d]ie erste Million" (in der Schweiz seien es bereits vier Mio. Produkte) und erfindet die Steigerung "immer vollumfänglicher" (geht das?). Vor allem seien neue Gartenmöbel dazugekommen, unter anderem die Eigenmarke "Room 05 Garden". Für die zweite, 14.000 Quadratmeter große Logistikhalle in Krefeld-Hüls kündigt Digitec Galaxus im selben Blogpost den August als Einzugstermin an.



"Temporär": Arive liefert in Frankfurt und Düsseldorf nicht mehr

Im vorigen Herbst ging in München Arive an den Start, ein 30-Minuten-Lieferdienst für Non-Food-Konsumgüter (das "Morning Briefing" berichtete). Inzwischen arbeitet das Start-up in fünf deutschen Städten, von denen aber zwei "temporär" nicht mehr beliefert werden, nämlich Frankfurt am Main und Düsseldorf. Das hat "Gründerszene" erfahren. In München, Berlin und Hamburg laufe das Geschäft weiter, die drei Städte brächten mehr Umsatz.



Berlin: Wolt liefert Gebackenes von Kamps

Essenslieferdienst Wolt hat sich mit der Bäckerei Kamps verpartnert und liefert jetzt in Berlin auch Gebackenes aus, so Lebensmittepraxis.de. Die Lieferfrist betrage 35 Minuten, die Lieferung sei auf vier Kilometer rund um die beteiligten Kamps-Filialen beschränkt. Googeln ließen sich gestern am Abend (4. Juli) vier Filialen: Friedrichstraße, Mühlenstraße, Tauentzienstraße und Schönhauser Allee. Ähnliche Kooperationen betreibt Wolt dem Blatt zufolge in Leipzig (Lukas-Bäckerei), Hamburg (Schanzenbäckerei) und auch Berlin (Sironi).



Zweimal Amazon in Niedersachsen