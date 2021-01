Nun macht sich die Metro-Gruppe auf, dem Marktführer Lieferando auf dem lukrativen Essenslieferservice-Markt Konkurrenz zu machen. Dieser steht diese Woche auch im Bundeskabinett auf der Tagesordnung, da Bundesumweltministerin Svenja Schulze mit einem verpflichtenden Mehrweg-Angebot den Plastikmüll senken will. Und in Hamburgs Altstadt wird projektweise nun mit Elektro-Lastenrad geliefert, während Amazon seine Händler über EU/GB-Lieferwege aufklärt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Metro nimmt Lieferando ins Visier

Der Großhändler Metro führt nach Testläufen in Frankreich nun auch in Deutschland, Italien, Spanien und Polen das Essenslieferangebot "Dish Order" ein. Gastronomen können die von Metro entwickelte Software auf ihrer Webseite integrieren und darüber Bestellungen und Lieferungen abwickeln. Kostenpunkt: einmalige Setup-Gebühr von 299 Euro sowie 49 Euro monatliche Pauschale. Die Bestelloption wird auf Google-Maps und in der Google-Suche angezeigt.



Hamburger Altstadt: Elektro-Lastenräder statt Lieferwagen

Rewe und die Lieferdienste Hermes, UPS und Deutsche Post starten heute in Hamburg ein Gemeinschaftsprojekt: In der Altstadt wurde in der Burchardstraße ein erstes gemeinsam genutztes Mikrodepot für Warenlogistik eingerichtet, von dem aus die Waren per Elektro-Lastenrad verteilt werden. Das Verkehrsprojekt steht unter der Leitung der Hamburger Hochbahn (Reallabor Hamburg(RealLabHH) und ist zunächst bis Jahresende geplant. Ergebnisse werden auf dem ITS-Weltkongress im Oktober in Hamburg präsentiert.



--Anzeige—

Der Leitfaden für Online-Händler: Rücknahme & Recycling im E-Commerce

Online-Händler unterliegen weltweit verbindlichen Recycling-Pflichten. Deren Nichterfüllung geht mit erheblichen Sanktionen einher. Unser Leitfaden liefert Verantwortlichen das Know-how für einen rechtssicheren Umgang mit Verpackungen, Batterien, Elektrowaren und mehr. Erfahren Sie jetzt alles Wichtige zu weltweiten Pflichten auf 30 Seiten! Jetzt Whitepaper herunterladen.



Online-Handel entdeckt die Zielgruppe Landwirtschaft

Das Potenzial ist riesig, mit geschätzt 30 Mrd. Euro pro Jahr: Produkte für die Landwirtschaft sind laut einem Bericht von kassenzone.de derzeit noch eine stationäre Hochburg mit Einkauf über Katalog. In einem Interview mit Justus Timm, Mitgründer des Online-Portals Farm-Tiger, wird aufgezeigt, wie dieser Markt für den E-Commerce erobert werden kann.



Mehrweg bei "to go" soll verpflichtend angeboten werden

Gastronomen, Caterer und Lieferservice sollen nach einem Gesetzentwurf von Umweltministerin Svenja Schulze ab Januar 2023 verpflichtend eine Mehrwegvariante für Außer-Haus-Lieferungen anbieten. Bereits am kommenden Mittwoch soll der Gesetzentwurf das Bundeskabinett beschäftigen. Zielsetzung sei die Vermeidung von Plastikmüll im "to go"-Geschäft. Der Gesetzentwurf wird kontrovers diskutiert, da er Ausnahmen für kleine Betriebe und Filialen großer Ketten vor sieht, berichtet die Wirtschaftswoche.



Verbraucherrechte bei Click & Collect

Auch wenn der Kunde sich die Ware im Geschäft abholt, gilt bei Click & Collect: Online bestellt, ist online bestellt. Der Kunde hat das vom Onlineshopping her bekannte Widerrufsrecht. Entscheidet er sich allerdings erst bei Abholung, ob er die Ware mitnimmt, entfällt dieses.