auf Kongressen wie dem Digital-Festival OMR in Hamburg bekommen Manager dieser Tage wieder viele spannende Ideen zu sehen und zu hören. Was Berater dabei gerne, Manager eher selten vergessen: Innovationen müssen auch in die Kultur und Prozesse passen. Sonst bleiben sie Fremdkörper. Ein Starbucks-Becher hat ja auch nichts in einer Folge von "Game of Thrones" verloren.

externe Investoren beteiligen können, heißt es in der Start-ups wie Zalando, Delivery Hero oder Uber investiert. Beim dritten Fund TEV III sollen nun auch andere Family Offices oder institutionelle Investoren ihr Geld anlegen können. Tengelmann Ventures plant einen neuen Fund, an dem sich auchbeteiligen können, heißt es in der "Rheinischen Post" . Die ersten beiden Funds hatte der Familienkonzern unter der Leitung des damaligen Chefs Karl-Erivan Haub noch selbst gestemmt und damit unter anderem inwie Zalando, Delivery Hero oder Uber investiert. Beim dritten Fund TEV III sollen nun auch andere Family Offices oder institutionelle Investoren ihr Geld anlegen können.

Investoren bei Target in Minneapolis vor. Metro und die US-Kette Target starten den ersten gemeinsamen Retail Accelerator . 9 Technologie-Start-ups aus Frankreich, Deutschland, Israel, den USA und Schweden sind mit dabei und bekommen in den kommenden 3 Monaten "Nachhilfe" in Sachen Geschäftsmodelle, ein Wandeldarlehen und Unterstützung bei potenziellen Pilotprojekten. Am 8. August stellen sich die Teams dann potenziellenbei Target in Minneapolis vor.

PickMup-Angebot, Abholservice der Migros, integriert. Ganz unumständlich ist das aber nicht. Um Pakete oder eingeschriebene Briefe in den Migros-Filialen abzuholen, braucht es ein Online-Benutzerkonto der Post. Damit lässt sich das Paket oder der eingeschriebene Brief über den Onlinedienst "Meine Sendungen" in die gewünschte Filiale der Migros umleiten. In der Schweiz kann man Post-Pakete nun in rund 300 Migros-Filialen abholen und aufgeben. Der neue Service wird in das flächendeckendeAbholservice der Migros,integriert. Ganz unumständlich ist das aber nicht. Um Pakete oder eingeschriebene Briefe in den Migros-Filialen abzuholen, braucht es ein Online-Benutzerkonto der Post. Damit lässt sich das Paket oder der eingeschriebene Brief über den Onlinedienst "Meine Sendungen" in die gewünschte Filiale der Migros umleiten.

TRENDS & FAKTEN

Droniq künftig also Amazon-Pakete an die Haustür liefern, glaubt



Lesetipp des Tages

Wie der Algorithmus des Curated Shopping-Anbieters Stitch Fix lernt, welchen Geschmack der Kunde hat, erklärt Die Deutsche Telekom steigt in das Geschäft mit Drohnen ein. Zusammen mit der Deutschen Flugsicherung (DFS) hat der Bonner Telekommunikationsanbieter das Gemeinschaftsunternehmen Droniq gegründet. Die Firma mit Sitz in Frankfurt am Main soll künftig für Kunden unbemannte Drohnen orten und steuern können. Im Prinzip könntekünftig also Amazon-Pakete an die Haustür liefern, glaubt Horizont Wie der Algorithmus des Curated Shopping-Anbieterslernt, welchen Geschmack der Kunde hat, erklärt Quartz und beschreibt das Modell. Mit seinem ausgeklügelten System findet Stitch Fix auch Geschmacksvorlieben heraus, die der Kunde nicht ausdrücklich mitteilt.

72 % der US-Bevölkerung innerhalb eines Tages oder am Folgetag der Bestellung, hat



Start-up des Tages Community-Projekt. Und das hat mittlerweile so viele Teilnehmer wie eine Großstadt. Uhrenherstellung als Gemeinschaftswerk? CODE41 macht es vor. Denn bei diesem Start-up werden die Kunden einbezogen in die Fertigung eines Chronometers. Das Unternehmen versteht sich daher weniger als Marke, sondern als transparentes. Und das hat mittlerweile so viele Teilnehmer wie eine Großstadt. Amazon dürfte sein Versprechen, alle Prime-Haushalte in den USA alsbald binnen 24 Stunden zu beliefern, nicht ganz so schwer fallen. Schon jetzt erreicht Amazoninnerhalb eines Tages oder am Folgetag der Bestellung, hat CNBC nachgerechnet.

Herausforderung. Es gilt, Regeln zu beachten. Konsumenten sind heute smarte Könige. Nie war die Produkt- und Händlerauswahl vielfältiger. Hier adäquate Angebote zu machen, ist für Hersteller und Händler eine

