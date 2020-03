Wahrscheinlich verschicken die Branchenverbände gerade Faxe, um ihren irritierten Mitgliedern mit schnellem Rat in der Corona-Krise zu helfen. Im Web finden man jedenfalls wenig bis nichts Greifbares rund um die Epidemie. Gut, dass der Verband des Schweizerischen Versandhandel nur einen Klick entfernt ist.

///// HANDEL NATIONAL



- Anzeige -

Digitalisierung in der Praxis

Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchen Lösungen Sie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welche Vorteile diese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - - Anzeige -Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchenSie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welchediese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick

Erinnern Sie sich noch an die "Pfeifen im Walde"-Melodie von DHL als Amazon seine eigenen Logistik-Pläne kundtat. Man war damals im "Was stört es die Eiche..."-Modus. Nur wird die nun langsam morsch.Denn nachdem Amazon immer mehr Sendungen mit eigener Logistik bewegt, schließt die Deutsche Post ihr Paketzentrum neben dem Amazon-Logistikzentrum in Graben nahe Augsburg. Grund: Die "verstärkte Eigenzustellung von Amazon in Deutschland", so ein Sprecher der Deutschen Post DHL Group. So schrumpft denn auch das Wachstum von DHL im Paketgeschäft trotz E-Commerce-Booms zusehends auf Bonsai-Format. Die Marktanteilsverluste erklärt man, den Kniff merken wir uns, zur Strategie. Hier gibt es die Präsentation für 2019 und die Ziele der Zukunft.