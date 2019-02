Liebe Leserin, lieber Leser, Uber und Postmates stehen vor einem Börsengang. Doordash sammelt eine Riesensumme ein und die Erbauer eines autonomen Lieferwagen erhalten gerade fast eine Milliarde Dollar. In die letzte Meile wird auf die eine oder andere Art derzeit mächtig Geld gepumpt. Jeder möchte dort der Erste sein. In Deutschland gilt dagegen womöglich höheres Briefporto als Innovation.

Bei Bonprix ist man mächtig stolz auf den digitalen Pilot-Store in Hamburg. Der nimmt ein paar Anleihen bei Amazon Go, bietet bequemstes mobiles Shopping, hübsche Service-Ideen und kann sogar unseren Autor Steffen Gerth begeistern. Der hat sich den Store vor der offiziellen Eröffnung angesehen und stellt bei etailment gegen Mittag seinen ausführlichen Bericht mit reichlich Augenfutter vor und benennt die sinnvollen Lösungen des digitalen Experiments.

Menschen in meiner Altersklasse müssen sich das Pangea Festival erst einmal erklären lassen. Dann erfahren sie, dass das Happening auf Halbinsel Pütnitz ein schwerst angesagtes Musik-Festival und Kinderspielplatz für Erwachsene ist. Mit dem Festival kündigte About-you-Gründer Tarek Müller nun eine Kooperation an: Das "About You Pangea Festival 2019". Das ist also mit Blick auf die Zielgruppe ein recht ansehnlicher