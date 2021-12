Heute berichten wir an dieser herausgehobenen Stelle über Mister Spex, denn wir wissen nicht, wie lange der Optiker noch zu unserem Berichtsgebiet gehört: 14 neue Geschäfte habe man 2021 in Deutschland, Österreich und Schweden eröffnet (gestern Nummer 48 in Ulm), mittelfristig sollen jährlich bis zu 50 weitere Stores folgen, kündigt das Unternehmen an. Ebenso mittelfristig liege das Ziel bei 200 Läden in Europa. Wir sind gespannt, wann aus dem Onliner mit Läden eine Ladenkette mit Online wird. Omnichannel, so der Anspruch des Unternehmens, wäre beides.

Für die meisten Läden wird vermutlich 2G gelten – HDE: "rechtswidrig"

Am heutigen Donnerstag schalten sich die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen erneut mit Angela Merkel und Olaf Scholz zusammen. Erwartet werden Spiegel.de zufolge unter anderem 2G-Beschränkungen für alle Läden außer denen des täglichen Bedarfs, in allen Bundesländern und unabhängig von Inzidenzen. Zusammen mit den Lieferkettenproblemen braue sich "der perfekte Sturm" für den Einzelhandel zusammen, kommentiert Wiwo.de. Einem Gutachten des Handelsverbands Deutschland zufolge wären "2G-Einschränkungen für den Einzelhandel unter den derzeitigen Voraussetzungen rechtswidrig", da sie in die verfassungsgemäß geschützten Rechte der betroffenen Einzelhändler eingriffen.



Ebay-Kleinanzeigen warnt vor Account-Übernahmen

Es stand gestern praktisch überall, aber es ist wichtig genug, um es zu wiederholen: Bei Ebay Kleinanzeigen stieg die Zahl der Nutzeranfragen im Zusammenhang mit Nutzerkonto-Übernahmen ("Account Takeovers") innerhalb eines Jahres um 250 Prozent. „In den vergangenen Monaten drehte sich zeitweise nahezu die Hälfte aller Anfragen an unseren Kundenservice um Account Takeover", heißt es vom Unternehmen. Die Zahl der aufgrund von Übernahmen gesperrten Nutzerkonten sei binnen eines Jahres um 200 Prozent gestiegen. Ebay Kleinanzeigen empfiehlt daher, Passwörter nicht mehrfach zu nutzen und sie möglichst lang und kompliziert zu gestalten – eigentlich ein Binsenrat.



Ladenmieten-Kürzung für die Lockdown-Zeiten braucht Einzelfallbetrachtung

Während des pandemiebedingten Lockdowns mussten viele Händler ihre Geschäfte zusperren. Die Mieten allerdings liefen weiter. Am gestrigen 1. Dezember hat der Bundesgerichtshof zur Frage von Mietzahlungspflichten bei coronabedingter Geschäftsschließung verhandelt. Das Urteil wird für den 12. Januar 2022 erwartet – Rechtsanwältin Diana Bock schätzt im Etailment-Interview die Tendenzen der gestrigen Verhandlung ein. In Kürze: Eine pauschale Antwort gibt es nicht, es kommt auf den Einzelfall an.



Zooplus soll von der Börse

Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und EQT, die sich nach einem Bieterkampf die Mehrheit am Tierbedarfs-Onliner Zooplus gesichert haben, wollen das Unternehmen von der Börse nehmen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat denen, die noch Aktien halten, die Annahme des Angebots. Das seien gut zehn Prozent der Aktionäre, sie hätten bis zum 12. Januar Zeit. Für diesen Zeitpunkt werde auch mit dem Delisting gerechnet.



Retourenking.de peilt eine Mio. Euro Umsatz an

Ingo Morlock ist gerade in der RTL-Serie "Die Retourenprofis" zu sehen, denn sein sechsköpfiges Unternehmen mit der Website Retourenking.de hat sich auf die Vermarktung und den Verkauf von E-Commerce-Retouren spezialisiert. Gegenwärtig erwirtschafte er etwa 300.000 Euro (vermutlich im Jahr), berichtet Onlinehaendler-News.de, davon die Hälfte aus Amazon-Retouren, denn eine ganze Reihe von Händlern gebe ihn als Rücksende-Adresse an. Alle Produkte würden geprüft und zum Teil repariert, verspricht er im Artikel. Mit dem Motto "Schnell rein, schnell raus" wolle er 2022 eine Mio. Euro Umsatz erreichen.