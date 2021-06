Der virtuelle Handel wächst und wächst, damit aber auch die Kosten für die Unternehmen und dies kann nicht mehr nur durch die steigenden Verkaufszahlen finanziert werden. Für viele Unternehmen aus dem Online-Handel steigt die Attraktivität des Gangs an die Börse, die Zahl derer, die den Schritt aufs Börsenparkett wagen wollen, um eine Kapitalspritze zu erhalten, nimmt ständig zu. Auf der anderen Seite sind die Umsatzzahlen und ihr Wachstum während der Pandemie für potenzielle Investoren sehr verlockend. Nun sind Mister Spex und Signa Sports United die nächsten beiden, die als AG firmieren werden. Dabei kann die Zukunft aber noch sehr steinig werden, denn die Gefahren, die aus den Problemen des Frachtgeschäfts entstehen können, sind momentan nur schwer absehbar. Experten und Wissenschaftler raten zur Vorsicht.

///// HANDEL NATIONAL

Mister Spex schaut mit der Brille an die Börse

Einen genauen Blick auf den Finanzmarkt und die Börse will sich nun der Online-Brillenhändler Mister Spex sichern. Die Wirtschaftswoche rechnet mit dem Start in Frankfurt am 2. Juli, das Unternehmen gebe einen Zeitraum bis Ende September an. Angepeilt werde für den Aktienverkauf eine Summe in Höhe von 225 Millionen Euro. Der Unternehmenswert liege bei rund einer Milliarde Euro. Vorgenommen habe sich das Berliner Unternehmen eine internationale Expansion, bislang ist die Plattform in Frankreich, Spanien und den Niederlanden verfügbar. Nach drei Ladengeschäften in Schweden und Österreich könnte auch der internationale stationäre Vertrieb ausgebaut werden. In Deutschland gehören neben der Plattform, über die seit 2007 verkauft wird, 39 Filialen zum Netzwerk.



DHL Express wird musikalisch

DHL Express will in der Zukunft zu den Taktgebern im internationalen Musikgeschäft gehören. Im Zuge einer Kooperation mit der Universal Music Group gehe es darum mit dem DHL Fast Track "Künstlerinnen, Künstler und Fans enger zusammenzubringen", heißt es von Seiten des Logistikunternehmens. Ziel sei es, "die Musik von morgen schon heute zu liefern", erste Musikerin innerhalb des neuen Programms werde Zoe Wees mit ihrem ersten Solo-Konzert. Auf Seiten der Tonstudios konnte DHL die Abbey Road Studios in London und die Capitol Studios Los Angeles gewinnen. Wees Konzert in Hamburg werde in London als Platte produziert, die Auslieferung erfolge mit kurzer Lieferzeit.



Signa Sports United steht vor dem Börsengang

Signa Sports United unternimmt zwei wichtige Schritte, um das Unternehmen auf stabile finanzielle Füße zu stellen und das Produktangebot zu vergrößern. Nach einem Bericht der Textilwirtschaft plane die Sport-E-Commerce-Plattform den Gang an die Börse und die Fusion mit der Yucaipa Acquisition Corporation, einer Gesellschaft ohne eigenen Geschäftsbetrieb (Special Purpose Acquisition Company (Spac)), die an der Börse gelistet ist. Neben dieser Transaktion erfolge dann zusätzlich die Übernahme des Online-Fahrrad-Händlers Wiggle CRC. Damit komme die Plattform auf einen Netto-Umsatz von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der Online-Kunden liege bei rund sieben Millionen, die der kooperierenden Sportfachgeschäfte bei über 500. Vertreten werde Signa Sports United dann an der Wall Street in New York, der Abschluss soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres erfolgen.

Die Lebensmittellieferdienste in Singapur erhalten einen neuen Mitspieler. Air Asia startet mit dem Service in der Metropole, berichtet Tech in Asia . Die Airline fordere über ihre App Anbieter und Händler von Lebensmitteln zum Verkauf über die Online-Plattform auf. Der Lieferdienst sei seit Februar verfügbar, Air Asia wolle auch Fahrdienste anbieten und so eine "Super App" entwickeln. Im ersten Monat falle für den Handel keine Provision an, danach betrage sie fünf Prozent. In Singapur seien mit Grab, Foodpanda und Redmart bereits mehrere große Anbieter in diesem Segment vertreten.Der Entwickler von Messinstrumenten und -lösungen, My Size, hat einen Partnerschaftsvertrag mit der französischen Modeplattform La Caserne abgeschlossen, meldet Fashion United . Damit hätten die mehr als 25 Marken des Bekleidungsanbieters Zugriff auf die Technologien für Smartphones. La Caserne hoffe, dass durch die maßgeschneiderten Kleidungsstücke die Zahlen der Rücksendungen sinken werden. In der Folge solle dies zu einer besseren Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens führen. Nach Angaben von My Size, Partner unter anderem von Shopify, Woo Commerce, Bitrix und LightSpeed, habe sich die Zahl der Rücksendungen um 50 Prozent verringert.Die Krise im weltweiten Frachtverkehr könne zu Preiserhöhungen bei Verbrauchsgütern führen. Auch wenn die Auswirkungen jetzt geringer seien als erwartet, baue sich die Dynamik über ein Jahr auf und werde deutliche Effekte haben, wird Volker Wieland, Professor für Monetäre Ökonomik an der Goethe Universität in Frankfurt, bei Bloomberg zitiert. Es bestehe eine Gefahr, dass die Auswirkungen unterschätzt würden. Nach den Zahlen von Drewry Shipping seien die Kosten für den Schifftransport eines Containers von Schanghai nach Rotterdam um 547 Prozent höher als im Durchschnitt um diese Zeit in den vergangenen fünf Jahren, meldet Bloomberg. Kostensteigerungen um rund 80 Prozent für alle Güter, die per Schiff transportiert würden, beträfen alle Warengruppen. Diese Entwicklung basiere auf mehreren Faktoren wie einem Nachfrageanstieg, zu wenigen Containern, ausgelasteten Häfen sowie zu wenigen Schiffen und Personal. ///// TRENDS & TECH