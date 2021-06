In den USA waren die Nachrichten gestern voll mit Deals & Co zum zweiten Tag des Prime-Days. Heute sollten die Ergebnisse bekannt werden. In Deutschland ist die Zalando-Partnerschaft mit dem französischen Kosmetikproduzenten Sephora das große Thema. Mode und Kosmetik vereinen sich zu Schönheit. Amazon kümmert sich derweil um autonom fahrende Sattelschlepper und kauft sich beim kalifornischen Start-up Plus ein. Und schließlich ist da noch das Münchner Start-up Shop&Tree, das auch beim Online-Shopping die Umwelt retten will.

///// HANDEL NATIONAL

Mister Spex bestätigt Börsengang am 2. Juli

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun kam die Bestätigung seitens der Berliner Unternehmensleitung von Mister Spex für den Börsengang am 2. Juli. 2021. Die Aktien werden zwischen 23 und 27 Euro angeboten. Damit soll eine Marktkapitalisierung von 763 bis 895 Mio. Euro erfolgen.



Zalando kooperiert mit Sephora

Wenn der größte europäische Online-Modehändler mit dem führenden französischen Kosmetikanbieter kooperiert, dann klingt das nach einem perfekten Match. Sephora wird nun auf der Zalando-Plattform mehrere Tausend Produkte von über 300 Marken anbieten. Die LVMH-Tochter ist in 34 Ländern Europas mit über 2.000 stationären Läden und einem Online-Shop vertreten. Zalando sei für Sephora der ideale Partner, erklärt Sephora-CEO Martin Brok in einer Presseerklärung. Die Kooperation startet im vierten Quartal 2021 in Deutschland und soll im kommenden Jahr auf weitere europäische Märkte ausgedehnt werden.



///// HANDEL INTERNATIONAL Amazon rüstet sich für eine Zukunft mit selbstfahrenden Lastwagen

Um seine Logistik noch weiter zu verschlanken, bestellt Amazon beim kalifornischen Start-up Plus mindestens 1000 Systeme zur Automatisierung herkömmlicher Sattelschlepper. In einem Kaufvertrag sichert sich der Online-Riese außerdem die Möglichkeit, bis zum Jahr 2024 ein Fünftel von Plus zu übernehmen. Die Sattelschlepper, die in Kooperation mit Iveco entwickelt werden, sollen eine Strecke von 1.500 Kilometer zurücklegen können.



Paypal hebt in den USA die Gebühren an

Zahlungen über Paypal werden für amerikanische Händler teurer. Eine



Berlin Brands Group erobert China

Die Berlin Brands Group (BBG) ist auf dem chinesischen Markt aktiv. Man werde in den nächsten Jahren Dutzende Marken im Land kaufen, erklärte Gründer und CEO Peter Chaljawski gegenüber

Der Markteintritt und die Kreation von marktfähigen Produkten für China haben in der Vergangenheit schon mal mehr als anderthalb Jahre gedauert. Mithilfe der Alibaba-Tochtergesellschaft Tmall Innovation Center (TMIC) waren es im vergangenen Jahr durchschnittlich nur noch sechs Monate. Derzeit arbeite man mit 300 Marken an Produktneuheiten, die jeweils zehn Mio. RMB umsetzen können, sowie 3.000 weiteren Produkten mit einem Umsatzpotenzial von über einer Mrd. RMB, heißt es im Alibaba-Newsupdate Alizila. Marktführer wie Beiersdorf, Nestlé, BASF und der Schweizer Duft- und Geschmacksstoffhersteller Givaudan sind bereits aktiv.Zahlungen über Paypal werden für amerikanische Händler teurer. Eine digitale Transaktion wird ab 2. August 3,49 Prozent (aktuell 3,40) kosten, einschließlich der Paypal-Kassen- und Venmo-Dienste, teilte das Unternehmen in einem Blogpost mit. Für digitale Zahlungen werden die Gebühren für Kredit- und Debit-Kartenzahlungen auf 2,59 bis 2,99 Prozent erhöht, abhängig von Rückbuchungsschutzmaßnahmen.Die Berlin Brands Group (BBG) ist auf dem chinesischen Markt aktiv. Man werde in den nächsten Jahren Dutzende Marken im Land kaufen, erklärte Gründer und CEO Peter Chaljawski gegenüber TechCrunch . Das bestehende Portfolio von derzeit 14 eigenen und über 20 akquirierte Marken solle aufgewertet werden. ///// TRENDS & TECH