Es ist eine kleine Meldung, und sie steht hier ganz unten unter "Trends & Tech", aber es kann ein echter Fortschritt werden: Amazon vereinheitlicht die Größenangaben für Kleidung. Wenn es funktioniert, dass die Angaben für jede Region in die dort üblichen Begriffe und Zahlen übersetzt werden, ist das nichts anderes als ein Babelfisch für Kleidergrößen. Douglas Adams, der sich den Babelfisch für seine "Anhalter"-Romane ausgedacht hat, hätte wohl Freude daran.

Moebel.de hat 2020 um 55 Prozent zugelegt

"Kaufverhinderer" wie Probesitzen und Probefühlen verlieren an Bedeutung: Die Online-Plattform Moebel.de hat im Jahr 2020 den Umsatz der dort vertretenen Händler um insgesamt 55 Prozent gesteigert. Im Januar 2021 überflügelte der Partnerumsatz den Vorjahresmonat bereits um 90 Prozent. Die Zahl der Partner-Produkte auf der Plattform lag 2020 um mehr als 42 Prozent über Vorjahr, der Warenkorb war im Schnitt fast zehn Prozent wertvoller, berichtet Moebelmarkt.de. Die Personalisierung der Angebote habe rund 30 Prozent mehr Nutzer mit sich gebracht. Moebel.de sieht sich als Digitalisierungspartner der Branche.



Baby One wächst online um 160 Prozent und liefert über eigene Franchiser aus

Baby One verkauft Babyartikel und Spielzeug und meldet für das Jahr 2020 rund 31,5 Millionen Euro und damit ein Plus von 160 Prozent im Online-Geschäft. Der Netto-Gesamtumsatz lag bei 224 Mio. Euro (Vorjahr: 235 Mio. Euro). Im laufenden Jahr will das Unternehmen stark in den E-Commerce investieren. Bereits jetzt fungieren alle 102 Franchise-Partner als regionale Auslieferungszentren ("Ship from Store"), so Internetworld.de.



"Wirtschaftswoche" nimmt das Online-Geschäft von Douglas unter die Lupe

Dass Douglas stationäre Filialen schließt und auf das Online-Geschäft setzt, war im Morning Briefing schon Thema. Die "Wirtschaftswoche" allerdings findet keinen rechten Gefallen am Online-Auftritt der Parfümerie. Die Covid-19-Pandemie tauge "nicht als Booster [für] das Online-Geschäft von Douglas". In den vergangenen drei Monaten hätten bei Douglas ähnlich viele Menschen online gekauft wie vor der Pandemie. Douglas sei bei den meisten Kunden nicht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Die Aussagen basieren auf dem "Brand Index" des Blattes.



Ebay nennt Deutschland-Zahlen: 5,1 Prozent mehr Umsatz

Etwas später als die Konzernzahlen hat Ebay Ergebnisse für einzelne Länder mitgeteilt. Demnach ist das Deutschlandgeschäft 2020 um rund 5,1 Prozent gewachsen, es wurden netto 970 Mio. Euro erwirtschaftet, nach 923 Mio. Euro im Jahr 2019. In der Berichtswährung Dollar erhöhten sich die Erlöse durch Wechselkurseffekte um fast sieben Prozent (auf 1,11 Mrd. US-Dollar). "Im internationalen Vergleich fiel die Wachstumsrate der deutschen Ebay-Ableger deutlich schwächer aus als bei den Konzernschwestern in aller Welt", schreibt Textilwirtschaft.de. und nennt vor allem Großbritannien (plus 27 Prozent), die USA (plus 26 Prozent) und Südkorea (plus 14 Prozent).



Supermarkt-Lieferservice Gorillas hält den Sonntag jetzt frei -- und expandiert

Das Berliner Unternehmen Gorillas, das Supermarkt-Einkäufe liefert, arbeitet sonntags nicht mehr -- aus dem einfachen Grund, dass das gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt. Waren des täglichen Bedarfs fielen nicht unter die Ausnahmen des Gesetzes, so die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit. "Warum Gorillas dennoch monatelang an Sonntagen lieferte, ließ die Behörde offen", kommentiert Businessinsider.de trocken und vermutet einen Zusammenhang mit Pandemie-Ausnahmeregeln. Excitingcommerce.de weiß, dass das Unternehmen nach Frankfurt am Main und Stuttgart expandieren will. In Hamburg, Köln und München sind sie schon vertreten.