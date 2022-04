///// NACHHALTIGKEIT

Gestern ging es im "Morning Briefing" um die "Circular Collection", die Otto zusammen mit. Jetzt legt Zalando nach, wie Textilwirtschaft.de schreibt : Mithilfe der "Circular Design Criteria" von Circular Fashion wolle der Online-Modehändler zirkuläre Produkte seiner 5800 Markenpartner standardisieren. Zalando arbeite schon seit einigen Jahren mit dem Unternehmen zusammen und habe die Kriterien getestet, um sie skalierbar zu machen. "Nach ersten Versuchen mit unseren Eigenmarken wollen wir die Kriterien des Kreislaufdesigns für alle Marken verfügbar zu machen", wird Zalando zitiert. Das Rahmenwerk sei ansonsten nicht frei zugänglich.Die US-amerikanische Lingerie-Marke Adore Me hat den Online-Shop Sustainabl.com gegründet, der nicht nur eigene Produkte feilbietet, sondern als Marktplatz arbeitet. Am gestrigen Abend (25. April) wurden zehn Marken gelistet, zum Beispiel Belabumbum, Earth Republic, Joyja, Nueskin und Yes And. Wie Fashionunited.com berichtet , setzt der Shop den "Shine Index" ein, ein Bewertungssystem für die Nachhaltigkeit der Kleidungsstücke.

Sellics Marketplace Analytics, Berliner Anbieter einer Software für das Management von Anzeigen auf Amazon, gehört seit Dienstag zum Londoner Unternehmen Perpetua und damit zur Ascential Digital Commerce Gruppe. Antrieb sei "die Schaffung der leistungsfähigsten E-Commerce-Plattform", verspricht Sellics-Chef Franz Jordan . Kurzfristig ändere sich für Kunden beider Unternehmen nichts, so Jordan, die Mannschaft bleibe an Bord. Ascential spricht von einer Fusion von Sellics und Perpetua.Nicht ganz so spektakulär wie Twitter, dennoch eine bemerkenswerte Kombination: Der japanische Zahlungsdienstleister Rakuten, der über die Jahre Online-Shops wie Buy.com und Priceminister gekauft hat, macht jetzt in Drohnen. Wie er mitteilt , gebe es eine Vereinbarung über den Erwerb aller Anteile an Sky Estate Inc., "einem führenden Entwickler verschiedener Drohnen-bezogener Geschäftsbereiche, einschließlich der Vermittlung und Schulung von Drohnenpiloten". Rakuten selbst testet Lieferungen per Drohne und betreibt eigene Drohnenschulen – im Mittelpunkt sollen künftig aber weniger Liefer-Dienstleistungen als Inspektionsflüge stehen.