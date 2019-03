Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon bietet seinen Kunden eine ziemlich umfassende Rundum-Versorgung, nutzt jeden Kontaktpunkt, um Nutzer ins Ökosystem zu locken und dort zu halten. Das ist Wettbewerb. Doch das führt auch - „The winner takes it all“ - dazu, dass Amazon den direkten Kontakt zum Kunden mehr und mehr beherrscht. Und je mächtiger Amazon wird, desto häufiger wird nach Regulierung gerufen. Die Zeit drängt.

Das Regierungsberatergremium Monopolkommission hatbeim weltgrößten Versandhändler Amazon angeregt. „Man könnte bei Amazon in Richtung einer Endbündelung auf Produktebene denken“, sagte der Kommissionsvorsitzende Achim Wambach der „Welt am Sonntag“. Wambach hat dabei unter anderem die Verknüpfung etlicher Leistungen bei Prime im Visier. Vorbild könnte ein Verfahren der EU-Kommission gegen Google ein. Die EU-Wettbewerbsbehörde hatte dem Suchmaschinenbetreiber untersagt, dass Hersteller von Android-Smartphones, die Google-Dienste einbinden wollen, gleichzeitig ein Paket von Google-Apps einbauen müssen. Douglas-Chefin Tina-Müller hat derzeit so einiges im Köcher: Auf dem geplanten Marktplatz sollen vor dem Weihnachtsgeschäft erste Partner live gehen. Zudem könnten man künftig auch Mode, Uhren und andere Accessoires im Netz verkaufen, sagte Douglas-Chefin Tina Müller vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf. Ein Stich gegen Zalando, die auch im Bereich Beauty zunehmend aktiv sind.Bereits jetzt startet eine neue Online-Plattform zur Buchung von Friseur- und Kosmetik-Terminen in Berlin. Kunden in Berlin können dort aus dem Angebot von sechs Douglas Filialen und rund 80 externen Beauty-Salons wählen. Weitere Städte sollen folgen.