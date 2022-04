Großbritannien ist immer für eine Überraschung gut, heute sind es seine Lebensmittelketten. Während hier in Deutschland die Preise ständig steigen, haben dort gleich zwei der größten Einzelhandelsketten werbewirksam Preissenkungen angekündigt, um ihren Kundinnen und Kunden in der aktuellen Krise beizustehen. Morrison und Asda machen Grundnahrungsmittel um 12-13 Prozent günstiger. Gleichzeitig heben beide die Löhne für ihre Mitarbeiter an. Auch in Großbritannien liegt die Inflation derzeit bei über sechs Prozent. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Management von Morrison und Asda nicht rechnen kann. Arbeitnehmervertreter bezeichnen den Schritt als überfällig.

///// HANDEL NATIONAL

IFO-Geschäftsklima überrascht Analysten

Ganz so schlecht scheint die Stimmung in deutschen Unternehmen nicht zu sein. Immerhin stieg der IFO-Index im April marginal über alle Branchen hinweg um einen Punkt auf 91,8 Zähler, anstatt, wie von Analysten erwartet, auf 89,0 zu sinken. Im Handel hat sich die Stimmung allerdings verschlechtert, die Händler bleiben weiterhin pessimistisch.



Alibaba schaut über die Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 hinaus

Save Our Returns hat die Retouren-Zertifizierung begonnen

Das 2019 gegründete Startup Save Our Returns hat den operativen Betrieb aufgenommen. Das Siegel sei „die deutschlandweit erste Zertifizierung für nachhaltiges Retourenmanagement“, verspricht das Unternehmen, das das Konzept überarbeitet hat: Ursprünglich sei der Siegelerwerb nach einer Onlineshop-Optimierung möglich gewesen, jetzt prüfe DQS als unabhängiger Auditor den Retourenprozess am Standort der Unternehmen. Zu den Kriterien gehören Abläufe in Retourenmanagement und Warenkreislauf sowie eine klar definierte Retouren-Vermeidungsstrategie. Save Our Returns erwartet 30 bis 40 Zertifizierungen für 2022, als erstes für den Mode-Onliner Deerberg.



Clothes Friends startet Rent-to-own-Option

Kleidung erst einmal nur zu mieten und nicht zu kaufen, klingt zunächst wie eine gute Idee. Wenn man sich aber dann so richtig in sie verliebt und sie doch besitzen will, ist es gut, dass der Modehändler Clothes Friends nun in seiner App die Funktion „geliehene Kleidungsstücke kaufen" eingeführt hat. Das geht auch in einer noch laufenden Mietzeit. Dazu angeregt wurde Clothes Friends wohl unter anderem von seiner Community.

///// HANDEL INTERNATIONAL Meta & Ray Ban eröffnen gemeinsames Geschäft in Kalifornien

In Tom Hillenbrands Bestsellerbuch Dohnenland tragen alle Menschen Specs - eine Datenbrille mittels derer die virtuelle Welt gespiegelt wird. Im ersten Meta-eigenen Store in Burlingame, Kalifornien,

Amazon-Nachrichten in Kürze: Mittels eines neuen 1-Milliarden-Dollar-Fonds will Amazon in Tech-Startups investieren, deren Fokus auf R obotik, künstliche Intelligenz und maschinellem Lernen liegt.

Auf Händler, die nach Großbritannien verkaufen, kommen möglicherweise Umsatzsteuer-Nachforderungen der britischen Finanzbehörden zu, wenn sie mit dem Amazon Umsatzsteuer-Berechnungsservice (VCS = Vat Calculation Service) arbeiten. Dieser bilde wesentliche Transaktionsarten nicht korrekt ab.

Chinesische Behörden haben im Auftrag von Amazon eine Fabrik mit gefälschten Markenartikeln hochgenommen, in der unter anderem Gürtel der Luxusmarke Salvatore Ferragamo produziert wurden. In Tom Hillenbrands Bestsellerbuch Dohnenland tragen alle Menschen Specs - eine Datenbrille mittels derer die virtuelle Welt gespiegelt wird. Im ersten Meta-eigenen Store in Burlingame, Kalifornien, testet die Facebook-Muttergesellschaft das jüngstes Modell seiner VR-Brillen, die Quest 2 , sowie Zubehör und will Kundinnen und Kunden zu praktischen Erfahrungen mit der fürs Metaverse unabdingbaren Hardware animieren. Ebenfalls im Test sind drei Brillenmodelle des Kooperationspartners Ray Ban, die mit Kamera und Mikrofon ausgestattet, Nachrichten über Facebook versenden und Momentaufnahmen machen können. Drohnenland lässt grüßen. Der Store eröffnet am 9. Mai 2022. ///// TRENDS & TECH Fulfillment: Die Kundenzufriedenheit entscheidet sich beim Paketversand

Der schönste Moment beim Online-Einkauf: Für den Händler ist es der Klick auf den "Kaufen"-Button, für den Kunden aber der Empfang des Pakets. Onlinekäufer wollen deshalb wissen, wo sich ihre Lieferung gerade befindet und wann sie zugestellt wird. Dennoch schenken viele Onlinehändler der Kommunikation mit dem Kunden nach der Bestellbestätigung zu wenig Aufmerksamkeit, sagt Gastautor Anton Eder von parcelLab