Liebe Leserin, lieber Leser, nun ist er da - der Prime Day. Eigentlich ist es ein FOMO-Day. FOMO steht für "Fear of missing out" (zu deutsch: Angst, etwas zu verpassen). So richtig modern geworden ist der Begriff im Netz. Die Angst, Dinge, Themen, Bekanntschaften zu verpassen. Amazon hat das Bedrohungsgefühl perfektioniert. Es ist ja nicht so, als wäre es danach mit Angeboten gewesen.

///// HANDEL NATIONAL

Propagandaschriften wie "Der Jude als Weltparasit" oder "Judas: Der Weltfeind". Inzwischen wurden die Artikel teilweise entfernt. Nazi-Dreck und Neonazi-Zeug bei Amazon verkaufen? Geht gar nicht. Man darf Amazon auch ohne gesetzliche Pflicht da nicht aus der Verantwortung entlassen, auch wenn es um den Marktplatz geht, wo der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, T-Shirts und Aufkleber beklagt, die "NS-Größen oder rechtes Gedankengut verherrlichen oder den Hass auf Minderheiten schüren". Zu haben sind auchwie "Der Jude als Weltparasit" oder "Judas: Der Weltfeind". Inzwischen wurden die Artikel teilweise entfernt.

2.800 neue Stellen in Deutschland. Die Zahl der Mitarbeiter wächst damit bis Ende des Jahres bundesweit an über 35 Standorten auf mehr als 20.000. Die Botschaft von Amazon als Jobmaschine meldet der Online-Riese sicher auch gerne vor dem Hintergrund der Dauerfehde mit Verdi. Die hat zum Prime Day wieder Streiks angekündigt. Amazon plant 2019 mehr alsneue Stellen in Deutschland. Die Zahl der Mitarbeiter wächst damit bis Ende des Jahres bundesweit an über 35 Standorten auf mehr als 20.000. Die Botschaft von Amazon als Jobmaschine meldet der Online-Riese sicher auch gerne vor dem Hintergrund der Dauerfehde mit Verdi. Die hat zum Prime Day wieder Streiks angekündigt.

die Viertelstunde genau vorhersagen



2020 soll es bundesweit klappen. Präziser kann das DHL derzeit nicht sagen. DHL sagt künftig genauer, wann das Paket kommt. Kunde erhalten künftig vorab eine E-Mail mit der voraussichtlichen Zustellzeit, etwa 15 Minuten vor Ankunft des Pakets folgt eine weitere Meldung. Derzeit laufen Tests soll es bundesweit klappen. Präziser kann das DHL derzeit nicht sagen.

Die Eigentümer des Müslianbieters Mymuesli sondieren Optionen für einen Verkauf ihres Unternehmens. Nach Informationen der LZ haben sie eine Investmentbank beauftragt, Kaufangebote zu prüfen. Mymuesli-Mitgründer Max Wittrock sagte indes "Wir wollen unsere Anteile derzeit nicht verkaufen." Aber man testet eben zumindest mal die Wassertemperatur.

///// INTERNATIONAL

12.000 Schließungen in 2019 rechnen Marktbeobachter, laut Die Zahl der Ladenschließungen in den USA gewinnt offenbar an Tempo. Mit mehr alsSchließungen in 2019 rechnen Marktbeobachter, laut CNBC

///// TRENDS & TECH

Facebook zahlt für Datenschutz-Skandale

Portokasse. An der Börse lautete die Reaktion denn auch: Yippie!. Facebook muss für den Missbrauch persönlicher Daten von Nutzern in den USA eine Strafe von rund 5 Milliarden Dollar zahlen. Das sieht ein Vergleich mit der amerikanischen Verbraucherschutzbehörde FTC vor. Für Facebook ist es ein kleiner Griff in die. An der Börse lautete die Reaktion denn auch: Yippie!.

Favorit der Leser

Edeka. Der Händler kann richtig geil sein - Das Leben kann heutzutage manchmal ganz schön kompliziert sein. Die Komplexität des Digitalen kumuliert zuweilen dann an der Handelskasse. Und zwar so sehr, dass man an Halluzinationen glaubt. Es kann aber ganz unterschiedliche Gründe haben, dass man seinen Augen nicht traut. Zumindest gilt das für. Der Händler kann richtig geil sein - außer an der Kasse.

