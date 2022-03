Am Wochenende hat die Bundesregierung durch den Ausschluss Russlands aus dem Swift-System deutlich und stark gegen den Krieg in der Ukraine reagiert. Eine Maßnahme, die aber unter Ökonomen nicht unumstritten ist. Ein möglicher Gas-Lieferstopp durch Russland würde dem Westen kurzfristig mehr schaden, heißt es aus dem Institut für Weltwirtschaft. Die Wirkungen auf die russische Wirtschaft zeigten sich mittel- bis langfristig, hilfreicher wären jetzt sekundäre Sanktionen, die "Geschäfte mit Russland toxisch machen". Nach Auffassung von Wissenschaftlern der Bayes Business School und der City University on London könne der Ausschluss aus Swift dazu führen, dass China und Russland ihre Bemühungen um ein alternatives Zahlungssystem verstärkten. In der Folge könne dies zu einer geringeren globalen Abhängigkeit vom US-zentrierten internationalen Währungssystem führen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Netto stellt den Verkauf russischer Waren ein

Der Netto-Mutterkonzern Salling Group hat den Verkauf in Russland hergestellter Waren in Dänemark, Polen und Deutschland eingestellt. Das Unternehmen sei nah am Alltag seiner Kunden und damit sei dies eine Verpflichtung, teilt der Konzern mit. Die Salling Group trage damit ihren Teil dazu bei, "den Menschen zu helfen, die sich derzeit in dieser schrecklichen Situation befinden". In Dänemark unterstütze die Unternehmensgruppe die Hilfssammlung der dänischen Nationalkirche, in Polen die Organisation Caritas. Auch würden in Läden an der Grenze zur Ukraine die Preise für Basisartikel gesenkt.



--- Anzeige ---

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Retail Tech Konferenz am 18. März 2022 der Universität St. Gallen.

An der Retail Tech Konferenz der Universität St. Gallen werfen Handels- und Tech-Unternehmen. wie Google, Facebook, Amazon Web Services, SAP, Microsoft, TikTok, Salesforce, IBM, Klarna, Douglas, On und Valora einen Blick in die digitale Zukunft des Handels. Sichern Sie sich jetzt die letzten Tickets für den 18. März 2022 und profitieren Sie von neuen Impulsen für den Handel.



Der BVDW gründet die Hilfsaktion "Digital hilft"

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine die Hilfsaktion "Digital hilft" gegründet. Eines der Ziele ist es, den Menschen einen freien Zugang zu unabhängigen Medien zu ermöglichen. Der Zugriff solle für Nutzer aus Russland und der Ukraine ohne Paywall möglich werden, deutsche Medien sollten ihre Informationen auch in den Landessprachen anbieten. Für Aufrufe und Hilfsaktionen solle es freie Werbeplätze geben. Darüber hinaus sollten russische Technologiedienstleister in Europa gesperrt werden.



Logistikbranche vor großen Problemen

Auch die Spediteure und Logistikunternehmen sehen ihre Branche in Folge des Ukraine-Krieges vor massiven Problemen. Der Fahrermangel könne sich deutlich verschärfen, befürchten der Europäische Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure AG (Elvis) und der Mittelstandsverband Mittelstand BVMW. Dies werde sich auf die komplette Wirtschaft auswirken, alle sollten sich auf die Kapazitätsengpässe vorbereiten. Es sei nicht bekannt, wie viele Fahrer aus der Ukraine in Deutschland tätig seien, aber auch viele in Polen beschäftigte Fahrer, die dann in Deutschland unterwegs seien, stammten aus der Ukraine. Im BVMW gehen die Verantwortlichen von rund 100.000 ukrainischen Fahrern aus. Die Unternehmen sollten die Kontakte zu ihren Auftraggebern intensivieren, aber auch die Politik solle mit der Branche Lösungsansätze entwickeln.