Liebe Leserin, lieber Leser, angesichts unseres 7. Geburtstags habe ich ein wenig nostalgisch im Archiv, nunja, geklickt. Und beispielsweise einen Satz von Zooplus-Chef Cornelius Patt aus 2012 wieder entdeckt: “Facebook-Werbung macht sich nicht bezahlt”. Damals dachte ich: Steile These. Heute, etliche Werbe-Euro und Facebook-Skandale später, denke ich: Kluger Kopf. Themenwechsel und zurück ins Heute. Eine neue Gelegenheit für andere Irrtümer.

Ex-Conrad- und Ex-A.T.U.-Chef Jörn Werner wird ab 1. März Vorstandsvorsitzender von Ceconomy. Ebenfalls neu wurde Karin Sonnenmoser, 49, als CFO in den Vorstand berufen, die zuletzt für Finanzen und Beschaffung beim Leuchtenhersteller Zumtobel verantwortlich war. Werner tritt die Nachfolge von Pieter Haas an, der das Unternehmen im Oktober 2018 verlassen hat. Sonnenmoser folgt auf Mark Frese, der zum Jahreswechsel ausgeschieden war. Das operative Geschäft von MediaMarktSaturn leitet weiter Ferran Reverter.

Während bei Kochboxen-Versender HelloFresh nach den jüngsten Zahlen der Erfolg Chefkoch zu sein scheint, ist beim Berliner Rivalen Marley Spoon eherder Küchenmeister. Minus 36 Millionen Euro stehen am Ende des Jahres beim Ebit, heißt es bei Gründerszene . Nicht gerade eine kleine Beilage bei wohl 92 Millionen Euro Umsatz in 2018 (plus 78 Prozent zu 2017).

Auf Snapchat zu verkaufen - und sei es auch nur aus PR- und Imagegründen und für limitierte Artikel, ist grad "en vogue". So wollen denn auch Lego und Lizenznehmer Kabooki für Lego Wear, erste limitierte Edition an Streetwear-Bekleidung für Erwachsene, per Snapchat in einen Augmented-Reality-Pop-up-Store lotsen. Besucher, die via Snapchat die Boutique betreten, können die aufdekorierte Kollektion durchblättern und über die integrierte Funktion „Jetzt kaufen“ direkt online bestellen, weiß die Fachpresse