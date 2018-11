Liebe Leserin, lieber Leser, der Smartphone-Riese Samsung hat als erster großer Handy-Hersteller ein faltbares Smartphone mit flexiblem Display vorgestellt. Okay, also liegen Klapp-Handys bald im Retro-Trend. Das eröffnet natürlich ganz neue Chancen für den Mobile Commerce. Der dürfte in diesem Weihnachtsgeschäft, bei dem der HDE Rekordzahlen erwartet, ohnehin durch die Decke gehen. Wenn der Handel wüsste, wie man mobil noch besser Zusatzumsätze generiert, könnte das noch mehr sein. Mehr Platz zur Entfaltung wäre daher willkommen. Derweil entfaltet sich Amazon auf der Fläche.

13 Milliarden Euro Online-Umsatz in November und Dezember - von rund 100 Milliarden Euro Umsatz insgesamt in dieser Zeit. Rekord. Der Einzelhandelsumsatz wird 2018 insgesamt nach neuen Schätzungen 525 Milliarden Euro betragen (plus 2,3 Prozent). Die stationären Umsätze steigen um nominal 1,5 Prozent, die Onlineumsätze um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die großen Gewinner sind für den HDE die Multichannel-Händler. Sie vor allem profitieren vom Umsatzplus im Einzelhandel. Vor allem diese Zahlen werden aber zu Dauerbrennern auf Powerpoint-Folien: Der Einzelhandelsverband HDE erwartet knapp überin November und Dezember - von rund 100 Milliarden Euro Umsatz insgesamt in dieser Zeit. Rekord. Der Einzelhandelsumsatz wird 2018 insgesamt nach neuen Schätzungen 525 Milliarden Euro betragen (plus 2,3 Prozent). Die stationären Umsätze steigen um nominal 1,5 Prozent, die Onlineumsätze um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Mit uns fährst Du besser" und Fotos von echten Autounfällen Mit dem Sloganund Fotos von echten Autounfällen wirbt Burger King für seinen Lieferservice. Weil man das ein wenig grenzwertig finden darf, hat sich die Buletten-Kette für das Thema sogar PR-Unterstützung des Verkehrsclubs AvD geholt.

202 Millionen Euro gesteigert. Das Wachstum geht aber ins Geld. Der Essenslieferdienst erwartet für das Gesamtjahr einen höheren Verlust als im Vorjahr. Delivery Hero hatte zuletzt zusätzliche Investitionen in Marketing, Restaurantabdeckung, Technologien und Produkte für die zweite Jahreshälfte und 2019 angekündigt, gerade auch im Heimatmarkt Deutschland. Delivery Hero hat den Umsatz im dritten Quartal um 62 Prozent aufgesteigert. Das Wachstum geht aber ins Geld. Der Essenslieferdienst erwartet für das Gesamtjahr einen höheren Verlust als im Vorjahr. Delivery Hero hatte zuletzt zusätzliche Investitionen in Marketing, Restaurantabdeckung, Technologien und Produkte für die zweite Jahreshälfte und 2019 angekündigt, gerade auch im Heimatmarkt Deutschland.

zweistellige Zuwächse in den Fokusbereichen Nordamerika, China und E-Commerce zurück. Sein Umsatzplus von 8 Prozent auf 5,87 Milliarden Euro führt Adidas aufin den Fokusbereichen Nordamerika, China und E-Commerce zurück. Das sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Der Sportartikelhersteller will seinen Digitalumsatz bis 2020 auf 4 Milliarden Euro pushen.

Picnic, Vorzeige-Start-up für die Disruption im Lebensmittel-Onlinehandel, bietet ab sofort auch Samstagszustellung. Picnic liefert in in Kaarst, Neuss, Meerbusch, Düsseldorf-Oberkassel und Mönchengladbach.

INTERNATIONAL

70 Seiten ist das gute Stück dick ( Das Phänomen, das Amazon Spielzeugkataloge gerade auch zu Festtagen, einsetzt, kennt man hierzulande seit Jahren. Jetzt geraten US-Medien ein wenig aus dem Häuschen, weil der Online-Riese das vermeintlich antiquierte Werbemittel nun wohl erstmals im Heimatmarkt nutzt, um unter anderem die ehemalige Kundenschaft von Toys “R” Us besser abzuholen.ist das gute Stück dick ( Katalog als pdf ), samt QR-Codes Richtung Amazon.com.

Gesundheitsmarke Amazon Choice Steigt beim Thema Amazon Ihr Blutdruck? Da könnte Amazon demnächst mitverdienen. Amazon bringt unter seiner neuen in den USA jetzt Messgeräte für Blutdruck und Blutzucker auf den Markt.

Abo-Modell zusehends emanzipiert, Rasierer und Shampoo aus dem Automaten kaufen? Warum nicht. Auf der Suche nach neuen Absatzwegen plant der Unilever-Erwerb Dollar Shave Club, der sich vomzusehends emanzipiert, Verkaufsautomaten an Flughäfen, Bahnhöfen und in Shopping Centern

TRENDS & FAKTEN

94 Prozent der Deutschen wollen demnach für ihren Weihnachtseinkauf Online-Kanäle nutzen. Damit shoppen nur sechs Prozent der Befragten rein offline.



WhatsApp für den Kundenservice relevanter

Messenger wie WhatsApp kommunizieren als über Social Media oder Live-Chat. Das sagt eine Studie von YouGov, die Kunden wollen beim Service deutlich lieber überwie WhatsApp kommunizieren als über Social Media oder Live-Chat. Das sagt eine Studie von YouGov, die Horizont vorstellt. 4 von 5 Deutschen starten ihre Online-Produktsuche nach Weihnachtsgeschenken bei Amazon und drei von vier wollen auch dort kaufen. Dies besagt die repräsentative Weihnachtsstudie zum Einkaufsverhalten, die im Auftrag der diva-e – Digital Value Excellence GmbH durchgeführt wurde.der Deutschen wollen demnach für ihren Weihnachtseinkauf Online-Kanäle nutzen. Damit shoppen nur sechs Prozent der Befragten rein offline.

10 Minuten nach dem Versand zu löschen. Das ist ja mal praktisch. Facebook Messenger gibt Nutzern alsbald die Option , Nachrichten bis zunach dem Versand zu löschen.

Xing profitiert weiter vom Fachkräftemangel und der daraus resultierenden regen Nachfrage von Unternehmen. In den ersten neun Monaten des Jahres ist der Umsatz um 26 Prozent auf 170 Millionen Euro gestiegen, berichtet



Start-up des Tages

Die App, die Kunden belohnt und Händlern mehr Reichweite ermöglicht. Das ist



Das Karrierenetzwerkprofitiert weiter vom Fachkräftemangel und der daraus resultierenden regen Nachfrage von Unternehmen. In den ersten neun Monaten des Jahres ist der Umsatz um 26 Prozent auf 170 Millionen Euro gestiegen, berichtet Internet World Die, die Kunden belohnt und Händlern mehr Reichweite ermöglicht. Das ist das Prinzip von gohobi , vom dem eher die kleinen lokalen Einzelhändler profitieren sollen.

Amazon scheint ganz vernarrt in Pop-Up-Stores zu sein. Nun eröffnet der Online-Riese zum Weihnachtsgeschäft einen Pop-up-Store am Berliner Kurfürstendamm , der fünf Tage lang Geschenkideen zum online kaufen zeigt. Die Artikel können dabei direkt per Einscannen von QR-Codes in der Amazon-App bestellt werden. Amazon will in dem Laden vommehr als 500 Geschenkideen aus Kategorien wie Spielzeug, Kosmetik, Elektronik oder Haushaltswaren zeigen.