Heute grüßen wir einmal ausdrücklich alle unsere Leser auf der großen Digitalmesse dmexco. Geschäfte macht man eben nicht nur am Schreibtisch. Aber auch. Deswegen grüßen wir ebenso herzlich alle Daheimgebliebenen. Guten Morgen.

///// HANDEL NATIONAL

Gesellschaftskritisch und konsumkritisch könnte man sich fragen, was daran frei macht, Tommy, Calvin oder Chloe zu sein und sich wie eine Marke zu fühlen (wie das Plakat auf dem Bild suggeriert). Aber Werbung fragt nach anderen Werten und daher muss man an den neuenvon Zalando andere Maßstäbe anlegen. Der löst den Slogan “Schrei vor Glück” ab und steht für so ziemlich alles, was man sich darunter vorstellen möchte. Aber individuelle Freiheit, für die sich Zalando mit neuem Slogan, Kampagne und TV-Spot (ab 15. September) stark macht, ist ja erst einmal super. Der Anspruch zu weltweiter Harmonie beizutragen, den Coca-Cola einst mit "I’d like to buy the world a Coke" um die Welt trug, hat der Marke auch nicht geschadet. Oder um es mit den Worten des Philosophen Frank Sinatra zu sagen: Schubidubidu.