Liebe Leserin, lieber Leser, es gibt diese Tage. Einen halben Tag lang denkt man, das Joint Venture von Karstadt und Fiege, das insbesondere die City Logistik durcheinander wirbeln könnte, wäre die aufregendste Nachricht des Tages. Doch dann lässt Amazon einen neuen Stern (genauer: vier Sterne) aufgehen.

In der Logistik wollen jetzt auch Karstadt und Fiege mit einem Joint Venture mitmischen. Fiege X Log übernimmt nicht nur ab 2020 die gesamte Logistik von Karstadt, sondern will sich als Plattform auch für Drittanbieter öffnen. Die Karstadt-Filialen werden in den Planspielen des Duo dabei zu dezentralen Logistik-Hubs. Karstadt-CEO Stephan Fanderl: "Wir verfügen mit unseren Filialen über 79 Logistikstandorte mitten in der Innenstadt und über ein Zentrallager." Das könnte auch Online-Riesen wie Zalando und Amazon interessieren, die zunehmend auf Lösungen in der City-Logistik setzen.

Sommer-Schaden auch bei der Otto Group: Des Wetters wegen blieben die ohnehin nicht üppig geplanten Umsätze im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres "leicht unter den Erwartungen", sagte Vorstandschef Alexander Birken der "Zeit". Es reicht aber noch für ein Umsatzplus von 3,3 Prozent.

Amazon Alexa war gestern in Teilen von Europa für einige Stunden sprachlos. Eine Systemstörung sorgte dafür, dass die Echo-Geräte nicht mehr mit dem Server für die Verarbeitung der Sprachkommandos, tja, kommunizieren konnten. Das Problem betraf offenbar vor allem Echo Dots und den Echo der ersten Generation.

INTERNATIONAL

Amazon zeigt Shop-Konzept "4-star"

Amazon überrascht in den USA mit einem neuen Ladenkonzept - dem "Amazon 4-star" . Der erste Store eröffnet gerade in New York. Dort gibt es dann nur Produkte, die bei Amazon.com mit mindestens vier Sternen bewertet werden oder als besonders trendy gelten. Das Sortiment speist sich aus allen möglichen Kategorien: Elektronik, Spielzeug, Bücher, Küchengeräte. Natürlich gibt es in dem Laden alles mit zwei Preisen. Einmal für Prime-Kunden - und für alle anderen.

Weiter geht`s in den USA mit der Verküpfung von Amazon Prime, Whole Foods und dem Express-Lieferservice. Jetzt wurden auch die Standorte in Ann Arbor, Detroit, Jacksonville, Madison, Milwaukee, Omaha, Orlando, St. Louis, Tampa und Tulsa aufgeschaltet und bieten Prime-Kunden die Belieferung binnen einer Stunde. In 48 US-Städten gibt es nun diesen Service.

Walmart stattet seine US-Filialen mit einer handvoll Virtual-Reality-Brillen von Oculus aus. Die Mitarbeiter sollen damit unter anderem auch Kundengespräche trainieren und technisch geschult werden. Insgesamt hat Walmart 17.000 Oculus-Go-Brillen bestellt.

Der britische Online-Modehändler Boohoo hat den Umsatz im erste Geschäftshalbjahr bis 31. August um 50 Prozent auf 395,3 Mio. Pfund gesteigert. Beim Gewinn konnte das Unternehmen aus Manchester um 27 Prozent auf 19,8 Mio. GBP zulegen, meldet die TextilWirtschaft

TRENDS & FAKTEN

Walmart legt die Lieferanten-Daten für Obst und Gemüse ab 2019 in einer Blockchain ab. Das Ziel: Bessere und transparentere Dokumentation der Lieferkette.

Pinterest macht seine "Shop the Look-Pins", die bislang nur Werberiesen der Mode- und Dekobranche nutzen konnten, nun auch kleineren Unternehmen zugänglich. Mit "Shop to Look"-Pins lassen sich Produkte taggen, um darüber die User auf die entsprechenden Verkaufsseiten zu leiten, erklärt Internet World

KI-basierte Software für die Überwachung von Software - die beispielsweise im Onlineshop eingesetzt wird.



Gefühlt chattet halb Deutschland im Dauerbetrieb per Whatsapp. Oder Facebook-Messenger. Oder man nutzt gleich beide Kanäle. Unternehmen können diese Kommunikationssucht bestens für Marketingkampagnen nutzen. Chatchamp hilft Unternehmen, den richtigen Kanal für die passende Strategie zu finden. Das Solinger Software Start-up Instana bekommt 30 Millionen Dollar aus dem Silicon Valley. Das Geld kommt von Meritech Capital und Altinvestor Accel. Instana baut KI-basierte Software für die Überwachung von Software - die beispielsweise im Onlineshop eingesetzt wird.

Metzgermeister Claus Böbel ist der Inbegriff eines kleinen, mutigen Händlers, der die Möglichkeiten der digitalen Welt nutzt. Das Internet sicherte die Existenz seines Betriebes, der Wurstbrief machte ihn berühmt: Doch über Amazon sollte man mit ihm besser nicht sprechen.

