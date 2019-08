Rezession. Kommt der Angstgegner? Treffen würde es nicht nur Händler mit mehr Schulden als Kunden, sondern ebenso Start-ups, bei denen man sich fragt, wie die jemals Geld verdienen. Weniger Start-ups würden von Investoren durchgefüttert. Besser man strukturiert frühzeitig um, fokussiert sich, kämpft dort, wo es sich noch lohnt. Deliveroo könnte also noch als Vorbild taugen. Auch für den Handel.

///// HANDEL NATIONAL

Bei Amazon hapert es an der Kennzeichnung von Prime-Produkten. t3n berichtet über frustrierte Marktplatzhändler im Prime-Programm, deren Artikel schlicht aus der Suche nach Prime-Artikel verschwinden. Die Probleme bestehen wohl schon länger. Amazon bekommt eine Lösung nicht so ganz in den Griff. Bei aktiviertem Prime-Filter sind, so t3n, die Angebote von einigen Marktplatz-Händlern mit einem ausschließlichen Prime-durch-Verkäufer-Versand nach Deutschland immer noch

Der Food-Lieferdienst Deliveroo verabschiedet sich Ende der Woche vom deutschen Markt. Damit gehört der Markt Takeaway.com. Zur niederländischen Mutter vongehören auch Lieferheld, Pizza.de und Foodora. Man könnte das auch Monopol nennen. Schon 2018 hatte Deliveroo einen Teilrückzug vom deutschen Markt vollzogen. Der Abgesang kommt also nicht überraschend. Auch wenn Deliveroo immer mal wieder Nebelkerzen mit der Aufschritt "Comeback" in die Start-up-Welt geworfen hatte.

Der Sportartikelhändler Foot Locker arbeitet mit Nike zusammen, um das interaktive Erlebnis in seinen Läden zu verbessern. Im Store in New York gibt es einen Verkaufsautomaten, der sich peröffnen lässt, Warenverfügbarkeitsprüfung per Nike-App und eine ShoeCase Machine , die einen begehrten Turnschuh auf dem Display zeigt, den NikePlus- und Foot Locker-VIP-Mitglieder per App scannen können, um dann ein Los zu erhalten, mit dem sie ein Vorkaufsrecht für den limitierten Sneaker gewinnen können.