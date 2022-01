In den USA hat es für die Telekommunikationsbranche und alles und alle, die hintendran hängen, wieder einen kräftigen Rückschlag gegeben. Der neue 5G-Standard wird in der Nähe von großen Flughäfen in den USA vorerst nicht in Betrieb genommen, da es durch mögliche Interferenzen mit der Flugzeugelektronik zu schweren Störungen des Flugbetriebs kommen könnte. Bei den damit verbundenen hohen Risiken müssen sie unbedingt verhindert werden. Insgesamt sollen 90 Prozent der Funkmasten in Betrieb genommen werden, doch die Technologieunternehmen müssen sich schnell etwas einfallen lassen. Auch wenn in Europa keine Gefahren drohen, wird ein längerer Ausfall in den USA wegen der globalen Rolle des Landes deutliche Auswirkungen haben.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Obi startet digitale Vermietung von Werkzeugen

Obi steigt mit der jungen Unternehmenseinheit Squared in einen neuen Bereich ein. In Zukunft will die Baumarktkette den Prozess für die Vermietung von Werkzeugen digitalisieren. Den Zugriff erhielten die Heimwerker über eine digitale Sharing-Plattform, nach Angaben des Unternehmens könnten die Kunden dort über eine App rund um die Uhr bestellen. Dort könne auch die Verfügbarkeit geprüft werden, die Reservierung sei zwei Tage im Voraus möglich. Die Werkzeuge würden dann in Schließfächern in einem Container auf dem Parkplatz der Filiale hinterlegt. Die Mietkosten würden minutengenau berechnet. Der erste Baumarkt, in dem es angeboten werden soll, steht in Köln-Marsdorf. Partner für die Umsetzung des neuen Service sei Kurts Toolbox.



+++Anzeige+++

Professionelles Auftragsmanagement

Die Pandemie hat die Interaktion zwischen Konsument:innen und Unternehmen nachhaltig verändert. Kund:innen erwarten ein nahtloses Einkaufserlebnis, vom Bestellvorgang bis zur Lieferung. Ein professionelles Auftragsmanagement hilft Ihnen, Ihre Kunden glücklich zu machen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Erfahren Sie im E-Book wie Sie Order Management erfolgreich in Ihr Unternehmen integrieren.



Das Ifo Institut rechnet mit langsamem Inflationsrückgang

Die deutsche Wirtschaft und die Verbraucher mussten im vergangenen Jahr mit der höchsten Inflationsrate seit knapp 30 Jahren leben. 2021 lag der Preisindex nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts bei 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, besonders hoch waren die Werte in der zweiten Jahreshälfte. Einen höheren Wert hatte es 1993 mit 4,5 Prozent gegeben. 2020 lag der Wert bei 0,5 Prozent. Nach der Einschätzung der Wirtschaftsforscher des Ifo Instituts wird die Inflation in diesem Jahr nur langsam sinken. Sie rechnen erst gegen Jahresende mit einer Annäherung an die Zwei-Prozent-Marke, für das Gesamtjahr gehen sie von 3,5 Prozent aus. Viele Unternehmen wollten ihre Preise erhöhen, sehr hohe Preiserwartungen gebe es im Handel.



Leitlinien für das Auskunftsrecht

Der Europäische Datenschutzausschuss will das Auskunftsrecht klarer definieren, so dass Bürger genau wissen, über welche Daten Behörden und Unternehmen verfügen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Professor Ulrich Kelber, erwartet nun mehr Klarheit und Einheitlichkeit, denn bislang biete der entsprechende Artikel der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einen großen Interpretationsspielraum. Mit den Leitlinien werde klar, welche Daten das Auskunftsrecht erfasse. Die Betroffenen müssten im Regelfall ein Kopie der Daten erhalten, durch die Identifikation der Personen, die Anfragen hätten, müsse ein unberechtigter Zugriff verhindert werden.