Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht sollten Manager wirklich mehr passende Science Fiction (ohne Weltraumschlachten) lesen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Klassiker wie J. G. Ballard oder moderne deutsche Autoren wie Tom Hillenbrand. Als Inspiration. Vielleicht klappt es dann ja besser mit den Plänen für das Geschäft von Morgen. Dass man für Visionen nicht zum Arzt muss, erklärt uns Zukunftsberater Johannes Kleske im Podcast. Hören Sie da mal rein. Es wäre vielleicht ein Anfang für eine bessere Zukunft.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Berater für Internetstores:

Fehlt es an Orientierung? Die Signa Sports-Tochte r Internetstores (Fahrrad.de) holt Frank Aldorf als strategischem Berater. Das Personalkarusell beim dem Börsenkandidaten Signa Sports war zuletzt etwas unrund

Adidas will Händler wieder besser einbinden:

Adidas will seine Händler wieder lieb(er) haben. Nachdem Adidas bei seiner Digitalisierungstrategie stationäre Händler ein bisschen links liegen ließ und die murrten, will man nun enger zusammenarbeiten . Das aber ist an Bedingungen geknüpft. Dazu gehört unter anderem ein Webshop, der den Anforderungen von Adidas genügt. Und da könnte es für viele Händler gerade bei den Verbundgruppen wieder eng werden. Außerdem geht es beim Streit um mehr als nur um Umsatzanteile und Vertriebswege und der kaum verhüllten Drohung in Teilen des Handels, auf Adidas zu verzichten. Was Adidas dem Handel wirklich neidet? Den Kontakt zum Kunden und dessen Daten. In einer Zeit in der Daten bekanntlich das neue Öl sind, möchte Adidas liebend gerne selbst den direkten Zugriff auf diesen Rohstoff haben.

INTERNATIONAL

Ocado legt deutlich zu:

Amazon vernetzt Prime Day und Whole Foods:



Amazon lässt bei der Vernetzung mit Whole Foods wirklich nichts aus. Prime-Kunde, die bei Wohle Foods mindestens 10 Dollar ausgeben, bekommen einen 10-Dollar-Rabatt am Prime Day. Zudem gibt es spezielle Angebote am Prime Day, die nur via Amazon Echo und Fire TV verfügbar sind. Noch mehr Deals meldet Amazon hier.



Visuelle Suche bei eBay:

Nutzer von eBay in UK können jetzt auf eine visuelle Suche zurückgreifen . Einfach ein Foto in der Suchmaske hochladen und dann auf passende Produkte hoffen. Kein Aufreger mehr. Für das Mode-Segment liegt die visuelle Suche nahe. Bilderkennungsfunktionen gehören auch bei JCPenney, Macy’s und anderen großen US-Ketten zum Feature-Portfolio. Aber nicht nur dort macht sie Sinn. Auch Home Depot hilft beispielsweise auf diesem Weg bei der Suche nach einer passenden Bohrmaschine.

TRENDS & FAKTEN

Google Speed Update für Mobile:

Google rollt sein Speed Update aus, das die Ladegeschwindigkeit mobiler Webseiten deutlicher im Ranking berücksichtigt. Langsame Seiten können aber mit relevanten Inhalten Punkte gut machen, weiß Internet World

Zahl des Tages:

Pakete ist in Deutschland 2017 gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozent auf 1,7 Milliarden gestiegen. Die Zahl aller KEP-Sendungen, also Pakete plus Kurier- und Express-Aufträge stieg um 6,1 Prozent auf 3,35 Milliarden.



Start-up des Tages: Paketbeilagen sind ein gut funktionierendes Werbemittel. Wenn Prospekte und Flyer nicht planlos "eingetütet" werden, sondern zum Kunden passen. Das Start-up Adnymics hilft bei der Individualisierung Die Zahl der im E-Commerce (B2C) versendetenist in Deutschland 2017 gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozent auf 1,7 Milliarden gestiegen. Die Zahl aller KEP-Sendungen, also Pakete plus Kurier- und Express-Aufträge stieg um 6,1 Prozent auf 3,35 Milliarden. Das sagt eine Studie des Logistikverbands Biek.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Wer über die Zukunft spricht, schaut bewundernd auf Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Tesla-Gründer Elon Musk. Zu Recht? Darüber sprechen wir mit Zukunftsforscher Johannes Kleske und fragen uns, ob nicht auch Mittelständler die Zukunft und ihre Trends mitbestimmen können. Wie das gehen könnte, verrät Kleske, Gründer und Geschäftsführer der Strategieberatung Third Wave, im Podcast. Unser Auftakt zu unseren neuen Podcast-Serie über die „Zukunft“. (Direktlink zum Podcast bei Soundcloud)

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

- ANZEIGE -Der Countdown läuft, sind deutsche Firmen bereit? Im kommenden Webinar am 19.07. gibt Mirjana Stanišic-Petrovic vom Fraunhofer IAO einen exklusiven Einblick in die Ergebnisse der E-Invoicing-Studie von Comarch und Fraunhofer: Wie viele Firmen sind bereits papierlos bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen? Was hat sich verbessert und was nicht? Jetzt gratis anmelden