Deutschland ist nach den USA, China und Japan die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Umso befremdlicher ist es in diesen Tagen zur Kenntnis zu nehmen, wie wenig sich dieses Land bisher vermeintlich um seine Energiezukunft gesorgt und gekümmert hat. Die USA, China und auch Russland sind weltweit unterwegs, um sich Energiequellen und Rohstoffe zu sichern. Der englische Journalist Tim Marshall hat zu diesem Thema ein erhellendes Buch geschrieben. „Die Macht der Geographie" sollte zur Pflichtlektüre der Mächtigen gehören – auch in Deutschland.

Office Partner geht an die Printus-Gruppe

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden hat die Printus-Gruppe einen 70-prozentigen Anteil an der Office Partner GmbH & Co. KG. erworben. Der E-Commerce-Spezialist für Drucker und IT-Produkte in Deutschland sichere sich dadurch ein langfristiges kontinuierliches Wachstum, heißt es in einer Pressemeldung. Beide Geschäftsführer von Office Partner – Peter Pölling und Sven Osterholt – halten künftig die verbleibenden 30 Prozent und bleiben an Bord.



Spatenstich für neuen Standort von DHL Freight in Villingen-Schwenningen

Die Logistikbranche wächst und wächst – Monat für Monat teilen Unternehmen den Ausbau ihrer Standorte oder neue mit. So nun auch DHL Freight, das in Villingen-Schwenningen im Südwesten Baden-Württembergs nun bis September 2022 rund 5.780 m2 Hallen- und Büroflächen baut, die sein Transportnetzwerk erweitern werden. Die neuen Gebäude entsprechen dem Nachhaltigkeitsfahrplan bei DHL Freight und werden CO2-neutral gestaltet.



Möbelfirst.de legt deutlich zu

Der als Plattform für stationäre Fachmöbelhändler und hochwertige Einrichtungsmarken im Jahr 2016 gegründete Online-Anbieter MöbelFirst.de meldet für das Geschäftsjahr 2021 ein Rekordergebnis: Die Anzahl der Händler wuchs auf über 360 Filialen, gleichzeitig legte das Transaktionsvolumen um 50 Prozent zu. Die Retourenquote sei mit 1,5 Prozent so niedrig wie nie zuvor und das Unternehmen profitabel. Christoph Ritschel und Dennis Franken, beide geschäftsführende Gesellschafter, freuen sich außerdem über hochwertige Einrichtungsmarken wie Walter Knoll, COR und Hülsta, die neu hinzugekommen sind. 2022 soll es so erfolgreich weitergehen.



Dental-Start-up Nano: Zahnbürsten sollten nicht im Internet verkauft werden

Es sei nicht ökologisch, Zahnbürsten online zu verkaufen, beteuern die Gründer des Dental-Start-ups Nano, Damian Bungart und Mert Gönensay. Dennoch sind sie mit eigenem Online-Shop und Amazon gestartet und haben ihr Produkt, eine Zahnbürste mit besonders vielen Borsten, im ersten Jahr an über 30.000 Käufer gebracht und über eine Mio. Euro eingenommen. Jetzt sei es Zeit, die großen Drogerie-Märkte zu erobern.