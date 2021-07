///// NACHHALTIGKEIT

Amazon plant in den USA Prämie für Fahrradnutzung

Amazon plant in den USA für die Mitarbeiter eine Sonderzahlung, wenn sie am Unternehmenssitz in Seattle das Fahrrad für Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsplatz nutzen. Nach einem Bericht von Amazon plant in den USA für die Mitarbeiter eine Sonderzahlung, wenn sie am Unternehmenssitz in Seattle das Fahrrad für Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsplatz nutzen. Nach einem Bericht von Geek Wire soll die monatliche Prämie bei 170 US-Dollar liegen. Die Maßnahme sei Bestandteil der Nachhaltigkeitsinitiativen des Konzerns. Ziel sei es, ein grünes Pendeln zum Arbeitsplatz zu stärken, auch wenn es sich nur um zwei Tage pro Woche handle, habe der Konzern mitgeteilt. Nach Einschätzung der Autoren könne es auch die Chancen von Amazon im Kampf um Mitarbeiter gegenüber den anderen Technologie-Unternehmen, die hier auch aktiv seien, in der Region Seattle verbessern. Mit der Unterstützung könnten Leasing und Sharing von Rädern, ihre Reparatur und das Abstellen an Haltestellen des ÖPNV abgedeckt werden. Die Leistungen könnten an anderen Amazon-Niederlassungen in den USA variieren.

Bestimmte Zeichen und Symbole in Netzwerknamen können für Nutzer von iPhones zu einem Ausschluss aus dem Wlan führen. Laut einem Bericht in The Verge hat der It-Spezialist Carl Schou festgestellt, dass es durch Kürzel wie "%" zu dem Abschalten der Wlan-Funktion von iPhones kommen könne. Diese Probleme könnten auch nach einem Neustart des Netzwerke bestehen bleiben.Der Online-Handel schafft mittlerweile in Deutschland einen Anteil von 12,7 Prozent an der Wertschöpfung, dem Nettobeitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), des Einzelhandels. In absoluten Zahlen sind dies 13,1 Milliarden Euro, heißt es in einer neuen Studie des IFH Köln . Dies verteile sich wiederum mit 45,8 Prozent auf den Multichannelhandel, ein Anzeichen für eine deutliche Verwurzelung der virtuellen Verkaufskanäle im stationären Handel. Dabei habe auch die Zahl der Online-Händler in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, von 22.279 in 2018 auf 39.632 im vergangenen Jahr. Nach Einschätzung der Wissenschaftler sei der E-Commerce "damit zur festen Säule in der Wirtschaft und in der Handelsbranche geworden". Festzustellen sei aber auch, dass der Multichannelhandel klar zugelegt habe, doch auch hier sei es zu Rückgängen gekommen. "Zwar greifen innerhalb der Unternehmen Verlagerungen der Umsätze in den Onlinehandel, diese reichen aber vielfach nicht aus, um die stationären Umsatzverluste aufzufangen", lautet eine der Schlussfolgerungen.