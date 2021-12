Gestern hat das Statistische Bundesamt Zahlen zum Online-Markt herausgegeben. Klar wird: Internet-Käufe sind inzwischen ganz normal. 80 Prozent der Deutschen von 16 bis 74 Jahren haben schon einmal online bestellt, vor allem Kleidung, Schuhe, Accessoires und Sportartikel. Den höchsten Wert (91 Prozent) erreichen Leute von 25 bis 44, aber auch der niedrigste Wert der 65- bis 74-Jährigen ist mit 55 Prozent noch ordentlich. Gute Nachrichten zum Jahresende.

///// HANDEL NATIONAL

Zalando erweitert den Vorstand um einen COO

Online-Modehändler Zalando gibt dem operativen Betrieb im Vorstand mehr Gewicht: Zum 1. März 2022 wird der jetzige Finanzvorstand David Schröder in die neue Position des Chief Operating Officer (COO) wechseln. Neue CFO wird dann Dr. Sandra Dembeck, bisher Corporate Finance Director bei der Compass Group. Wie das Unternehmen ankündigt, soll Schröder sich künftig um den Ausbau des europäischen Logistiknetzes, die eigenen Bezahlsysteme sowie um das Direct-to-Consumer-Geschäft von Partnern kümmern -- also um die "Transformation zu einem Plattformgeschäft", die Zalando als ein strategisches Ziel nennt.





Fressnapf will Online mit Omnichannel "in Schach halten"

Der Tierbedarfs-Händler Fressnapf plant Zukäufe in Deutschland wie im Ausland, berichtet Lebensmittelzeitung.net. Dabei gehe es vor allem um stationäre Wettbewerber, aber auch um die Investition in Marktplätze. Unter anderem durch die Verzahnung von On- und Offline-Geschäft wolle Fressnapf "jeden anderen Pure-Player wie Amazon oder Zooplus in Schach halten". Das funktioniere bereits: Man wachse 2021 sowohl prozentual als auch absolut stärker als Zooplus.



Signa Sports United ist samt Fahrrad.de jetzt an der Börse

Am 15. Dezember hat der Handel mit Aktien von Signa Sports United (SSU) an der New Yorker Börse begonnen. Wie das Unternehmen mitteilt, seien am 13. die letzten Entscheidungen für die Fusion mit der Mantelgesellschaft Yucaipa Acquisition Corporation gefallen. Signa sieht sich selbst als "die weltweit führende E-Commerce- und Technologieplattform für den Sport" und zähle mehr als sieben Millionen aktive Kunden. Zu SSU gehört unter anderem die Internetstores GmbH in Stuttgart mit Fahrrad.de und Bruegelmann.de.