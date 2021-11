Die britische Kosmetikmarke Lush kündigt an, sich zum 26. November vollständig von den Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat und Tiktok zurückzuziehen. Denn es gebe unter anderem durch Whistleblower "", so Lush-Mitgründer Mark Constantine. "Und zwar so lange, bis diese Plattformen ein sicheres Umfeld für ihre Nutzer:innen bieten." Mit dem Slogan "Lush wird anti-Social" und der Formulierung von " Anti-Social-Media-Grundsätzen ", die in allen 48 Lush-Ländern gelten sollen, positioniert sich der Kosmetik-Spezialist geradezu aggressiv. Auf Twitter, Youtube und Linkedin will er allerdings weiterhin vertreten sein.Anfang November hat der Bezahl-Dienstleister Klarna seine "All-in-one-App" angekündigt ( das "Morning Briefing" berichtete ). Sueddeutsche.de sieht das Angebot zwiespältig : "Klarna eifert den großen chinesischen Firmen nach und bietet den Verbrauchern eine App, die sie nie wieder verlassen müssen, weil sie dort im Idealfall alles finden, was sie brauchen", schreibt das Blatt. Klarna werde zum zusätzlichen "Gatekeeper", der festlege, wer Kundenkontakt bekomme und wer nicht. Außerdem sänken die Möglichkeiten, sich vom Wettbewerb abzuheben. Und die Kundendaten landeten nicht mehr in den Shops, sondern eben bei Klarna. Fazit: "Diese Abhängigkeit ist nicht nur gefährlich für den Einzelhandel, sondern auch noch teuer" – weil Klarna sich den App-Service "fürstlich entlohnen" lasse. Laut Businessinsider.de sind inzwischen 75 ehemalige und derzeitige Angestellte von Klarna zu Millionären geworden.Cameron Janes, bisher als Vice President of Physical Retail für das stationäre Geschäft von Amazon verantwortlich, hat laut Medienberichten das Unternehmen verlassen. Er war den Berichten zufolge in seinen 14 Jahren bei Amazon unter anderem für Prime Video, Fire Phone, Kindle, die stationären Buchläden und die Läden der Marke "Amazon Go" zuständig. Wohin er wechselt, sei nicht bekannt.In der ostkanadischen Provinz Ontario lässt sich ( Engadget.com zufolge ) über die App von Uber Eats jetzt Cannabis bestellen. Der Stoff wird allerdings nicht geliefert, sondern muss persönlich und gegen Ausweis beim Anbieter Tokyo Smoke abgeholt werden.Der US-amerikanische Onliner Watchbox , Spezialist für gebrauchte Luxusuhren (und nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Streaming-Portal) hat in einer aktuellen Finanzierungsrunde Zusagen über 165 Millionen US-Dollar erhalten, meldet Fashionunited.de . Das 2017 gegründete Unternehmen wolle mit dem Geld vor allem in neue Märkte expandieren und das Sortiment ausbauen. Watchbox betreibe auch Läden in den USA, Hongkong, Singapur, Dubai und der Schweiz.

///// NACHHALTIGKEIT

Google hat auf seinem Blog die erste Version einer Plattform für "nachhaltigere Entscheidungen" bei der Beschaffung von Textilfasern vorgestellt: Der "Global Fibre Impact Explorer" arbeite auf der Grundlage von "Google Earth" und zeige für 20 verschiedene Fasern das Umweltrisiko in verschiedenen Regionen der Welt, darunter Luftverschmutzung, Biodiversität, Klima und Treibhausgase. Die Plattform entstand laut Google in Zusammenarbeit mit dem WWF, Stella McCartney, Adidas, Allbirds und H&M und soll zur Weiterentwicklung an Textile Exchange übergeben werden.

Als Teil der Initiative "Zukunft Handel" von HDE und Google kündigt der Suchmaschinenbetreiber ein kostenloses Tool namens " Local Opportunity Finder " an. Unternehmen "können den Namen ihres Unternehmens einfach im Tool eingeben und erhalten sofort umsetzbare, individuelle Vorschläge zur Optimierung ihres Unternehmensprofils", verspricht Google im Blog . Voraussetzung ist also ein existierendes Google-Profil. In Deutschland, so wirbt Google, erziele ein Unternehmen mit vollständig ausgefülltem Unternehmensprofil fast viermal mehr Website-Besuche wie Unternehmen ohne entsprechende Präsenz.Der stationäre Handel soll digitaler werden, das 2020 gegründete Kölner Startup Baoo hat einen Vorschlag, der ein bisschen an die "Gelben Seiten" erinnert: Seine App soll es erlauben, dass Kunden Produkte in ihrer Umgebung suchen, Informationen zur Verfügbarkeit im stationären Handel erhalten und die Sachen sofort kaufen, so Businessinsider.de . Partner seien bisher DM, Saturn, Media Markt, Toom, Globus-Baumarkt, Christ und der Superbiomarkt, zudem Mittelständler. Der Anschluss erfolge über Warenwirtschaftssysteme. Man arbeite außer in Köln auch in Hamburg, Berlin und München, die App sei in den ersten zwei Wochen rund 5.000mal heruntergeladen worden.Die Marketing-Blogger von OMR haben einen neuen Trend ausgemacht : Unternehmen suchen sich viral gehende Tiktok-Videos, posten dort (meist humorvolle) Kommentare und erreichen so "teilweise enorme Aufmerksamkeit". So seien die ersten zwölf Top-Kommentare unter einem Video, mit dem die US-Sängerin Taylor Swift am 12. November ein neues Album ankündigte, allesamt von Marken. Darunter fänden sich der US-Fernsehsender History Channel, die Sprachlern-App Duolingo, der Rennanbieter Nascar – und Tiktok selbst.Der US-amerikanische Fahrzeuganbieter Biliti Electrics kündigt an, den E-Transporter " GMW Taskman " auch in Deutschland zu vertreiben. Die 40 km/h schnellen Dreiräder mit 300 Kilogramm Ladekapazität und 80 Kilometern Reichweite seien "speziell für die Auslieferung auf der letzten Meile in städtischen Gebieten" entwickelt und "von Online-Handelsunternehmen und Lebensmittellieferanten wie Amazon, Walmart (Flipkart), IKEA, SokoWatch, BigBasket (Tata), Zomato" getestet. Das Unternehmen, das nach eigenen Angaben Anfang November 400 Mio. US-Dollar Finanzierung erhielt, will ein bisschen wählerisch sein: Bei der Auswahl der Partner solle "auf Klasse statt Masse gesetzt" werden.