Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon Alexa ist im Mainstream angekommen. Ein Zeichen dafür sind die neuen Werbeclips des Discounters Netto. In einem Clip soll die Echo-Box des Onlineriesen Albi-Saft für 99 Cent bestellen. Kann sie nicht. "Dann geh doch zu Netto!" zickt die Box. Die weitere Lehre: Der Handel kann mit Amazon nur beim Preis konkurrieren. Amazon hat derweil einige Neuigkeiten in petto.

minus 2 Millionen Euro bereinigtes EBIT). Und als sei das alles nicht traurig genug, reiht sich Zalando bei der Suche nach Gründen in den Chor der klassischen Händler ein: das Wetter. Weniger Nachfrage, weniger Umsatz, mehr Rabatte. Zalando hat in einer adhoc-Mitteilung seine Prognose für das Gesamtjahr eingedampft. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet Zalando nun ein Umsatzwachstum am unteren Ende der angestrebten Spanne von 20 bis 25 Prozent. Das bereinigte EBIT soll nun bei 150 bis 190 Millionen Euro liegen und nicht mehr bei 220 bis 270 Millionen Euro. Für das dritte Quartal 2018 erwartet Zalando ein Umsatzwachstum und bereinigtes EBIT deutlich unter den Analystenschätzungen (vom Unternehmen erhoben, Median, zum heutigen Tag: 19,8% Umsatzwachstum,). Und als sei das alles nicht traurig genug, reiht sich Zalando bei der Suche nach Gründen in den Chor der klassischen Händler ein: das Wetter.

DHL eCommerce Solutions unter der Leitung von Konzernvorstand Ken Allen gebündelt. Für die Post klingt der Umbau bestimmt total sinnig. Weil die Brief- und Paketsparte bei der Post alles andere als Rock´n´Roll ist, wird sie ab 2019 vom internationalen Geschäft sowie dem Online-Handel getrennt. Offiziell klingt das so : Der Unternehmensbereich Post - eCommerce - Parcel (PeP) konzentriert sich künftig ausschließlich auf das deutsche Post- und Paketgeschäft. Der Unternehmensbereich, kommissarisch geleitet von Konzernchef Frank Appel, wird in Post & Paket Deutschland umbenannt. Das internationale Paket- und E-Commerce-Geschäft, das zuvor unter DHL Parcel Europe beziehungsweise DHL eCommerce firmierte, wird im neuen, eigenständigen Unternehmensbereichunter der Leitung von Konzernvorstand Ken Allen gebündelt. Für die Post klingt der Umbau bestimmt total sinnig.

Julia Boesch haben schon mal mehrheitlich Männer "geliked". Neue TV-Kampagne , neuer Slogan „Style, your way“ ( „Dein Stil. Dein Weg.“). Das soll Männer jetzt anziehen, um sich die kuratierte Mode-Box bei Outfittery zu bestellen. Den Ankündigungstweet von Gründerinhaben schon mal mehrheitlich Männer "geliked".

INTERNATIONAL

Maßanfertigungen per App. Kunden (auch hierzulande) wird der Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa soll als erster Tourist mit Space X , dem Raumfahrtunternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk, rund um den Mond fliegen. Yusaku Maezawa ist Gründer des japanischen Online-Modehändlers Zozotown ( Start Today ). Das ist noch aus anderen Gründen interessant: Für das hauseigene Label Zozo setzt der Händler auf. Kunden (auch hierzulande) wird der Messanzug Zozo Suit mit rund 300 Vermessungspunkten nach Hause geschickt, per App wird dann eine 3D-Version des Körpers erstellt. Das soll den Größenwirrwarr beenden. Start Today steckt derzeit auch im Deutschland-Start. Susanne Burger, Geschäftsführerin von Start Today in Deutschland, war zuvor bei Zalando und bei myToys.

Geräte mit Alexa unter der Haube, will Amazon bis Ende des Jahres auf den Markt bringen, meldet Eine vernetzte Mikrowelle und eine ganze Reihe weiterermit Alexa unter der Haube, will Amazon bis Ende des Jahres auf den Markt bringen, meldet CNBC

Studie mit der Design-Agentur Foam. Wenn es den Fahrer nämlich nicht mehr braucht, muss ein Auto ja auch nicht mehr aussehen wie ein Auto. Auch innen nicht. Man kann es daher ja auch schön möblieren. Space 10, das Innovationslabor der Schweden, denkt dabei aber nicht an den - nunja - Hausgebrauch, sondern an autonome mobile Systeme für Apotheken Gemüsehändler oder Mini-Möbelläden. Ikea und autonome Autos - wie passt das zusammen? Gut, zeigt einemit der Design-Agentur Foam. Wenn es den Fahrer nämlich nicht mehr braucht, muss ein Auto ja auch nicht mehr aussehen wie ein Auto. Auch innen nicht. Man kann es daher ja auch schön möblieren. Space 10, das Innovationslabor der Schweden, denkt dabei aber nicht an den - nunja - Hausgebrauch, sondern an autonome mobile Systeme für Apotheken Gemüsehändler oder Mini-Möbelläden. Details kann man hier sehen.

Pampers. Mit Earth + Eden bringt Amazon eine neue Windeln-Marke im Premium-Segment auf den Markt. Mit der Eigenmarke Mama Bear konkurriert Amazon bereits mit

TRENDS & FAKTEN

Shopping-Tab in der „Explore“-Funktion dazu, weiß Noch bevor Instagram mit seiner eigenständigen Shopping-App reüssiert, kommt erst einmal einin der „Explore“-Funktion dazu, weiß "The Verge"





600 bis 700 Millionen Euro erreichen. Doch nicht nur dort gewinnt Retail Media an Bedeutung, zeigt das Interview mit Dirk Fromm und Janine Liu von Mediacom.



Start-up des Tages App des Unter dem Motto „Connect the Unconnected“ verbindet diedes Zürcher Start-ups Beekeeper jedes einzelne Teammitglied untereinander und mit dem gesamten Unternehmen in Echtzeit über mobile Endgeräte, den Desktop oder TV-Bildschirme, In Deutschland dürften die Werbeumsätze von Amazon in diesem Jahr nach Schätzungen von HORIZONT erreichen. Doch nicht nur dort gewinnt Retail Media an Bedeutung, zeigt das Interview mit Dirk Fromm und Janine Liu von Mediacom.

Wandel im Handel erforderlich machen und begünstigen.



News, Trends und Start-ups des Tages – Relevant, kompakt, pointiert. Jetzt den Newsletter abonnieren! Die– Relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen! Geht es um die Herausforderungen des stationären Handels in der Zukunft, beherrschen Multi- und Omnichannel-Konzepte die Agenda. Dabei gibt es noch weitere Faktoren, die einenerforderlich machen und begünstigen. Und sie beeinflussen die Store-Formate unmittelbar

