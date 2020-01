Auch der Elektronikkonzern Huawei erprobt nun die Bedienung am Schaufenster per Roboter ähnlich wie bei Conrad Electronic . Bestellt wird an einem Display, dann wird die Ware von insgesamt drei Roboterarmen zusammengestellt und in das Ausgabefach gelegt. Ganz ehrlich: Derlei Verkaufsautomaten fällt unter Tech-Klimbim mit dem sich Digital-Manager die Vita aufhübschen. Hoffentlich, wir werden derlei Schwachfug, weil digitale Transformation und so, sicher noch öfter sehen, werden für solche Verkaufsautomaten 1.1 lediglich Barter-Gelder verbrannt. Location Insider hat Bilder.