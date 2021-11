Das war ein Paukenschlag gestern: Der US-amerikanische Lieferdienst Doordash will den finnischen Lieferer Wolt kaufen. Die neonblau gekleideten Wolt-Fahrer bedienen auch in Deutschland hungrige Kundschaft, was eine interessante Konstellation bedeutet, schließlich hatte Doordash erst im September angekündigt, Anteile an Flink zu erwerben. Und Wolt hat vor, auch in Deutschland ein "Alleslieferer" zu werden. Bleiben beide Marken? Bleiben Badebomben im Wolt-Angebot? Die Konsolidierung jedenfalls hat begonnen.

///// HANDEL NATIONAL

Otto testet Live-Shopping-Show

Der erste Test war laut Unternehmen ein Erfolg, die nächste Folge lief gestern: Otto testet noch bis Ende des Jahres das Live-Shopping, also Live-Streams mit Kauffunktion, auf Otto.de und in der Otto-App. Der Test werde zeigen, welche Themen am besten funktionieren, zu welchen Zeiten das Publikum gut erreicht wird und wie die Idee angenommen wird, so Otto. Der erste Test mit dem zwanzigminütigen Format habe 32.000 Zuschauer gehabt (live und im Nachgang) und eine durchschnittliche Zuschau-Zeit (Viewtime) von sechs Minuten ergeben. Die gestrige Show konzentrierte sich auf die Möbel-Eigenmarke "Leonique", moderiert wurde sie von Jenny Augusta.



DPD I: Neuer Fulfillment-Service für Online-Händler

Logistiker DPD will nicht mehr nur liefern: Mit einem neuen Fulfillment-Service bietet er sich Online-Händlern für das Outsourcing der Versandlogistik an. Wie Ibusiness.de schreibt, werden "sämtliche logistischen Leistungen, die zwischen Vertragsabschluss und erfolgreicher Lieferung an die Kundschaft liegen", angeboten. Der Service ziele auf kleine bis mittelgroße Versender, aber auch auf E-Commerce-Start-ups.



Home 24 hat seine Lager gefüllt und liefert zunehmend selbst aus

Der Einrichtungs-Onliner Home 24 hat seine Lager gefüllt, um trotz Lieferketten-Krise einen Großteil des Sortiments kurzfristig ausfahren zu können. "Diese Warenverfügbarkeit wird, da ist Home 24 überzeugt, in den folgenden Monaten zu einem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal im Markt werden", zitiert Moebelmarkt.de das Unternehmen. 20 Prozent der Speditionsware werde in Deutschland mit eigenen Lieferteams zugestellt. In den ersten neun Monaten 2021 zählte Home 24 den Berichten zufolge weltweite Umsätze von 464 Mio. Euro (plus 37 Prozent), in Europa 380 Mio. Euro (plus 43 Prozent).