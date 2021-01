Ein Tag der Gegensätze: Galeria Karstadt Kaufhof erhält viel Unterstützer-Geld vom Staat, Real schließt weitere zehn Märkte. Amazon verspricht in Gera gute Löhne und verliert in Leipzig in Sachen Sonntagsarbeit. Forscher sehen die Rückkehr der US-Kunden in die städtischen Geschäfte kritisch, die Stadt selbst aber werde Covid-19 überstehen. Nur eins ist sicher: Die Roboter kommen. Falsch, sie sind schon da.

Otto Group meldet 23 Prozent E-Commerce-Wachstum

Ende Februar endet das Geschäftsjahr der Otto Group, der Konzern gibt aber schon eine Prognose für den E-Commerce ab: Das Online-Geschäft wird weltweit um rund 23 Prozent auf fast 10 Mrd. Euro, in Deutschland um 22 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro wachsen (jeweils auf vergleichbarer Basis, also zum Beispiel ohne das veräußerte Sport Scheck). Als "wesentliche Treiber" nennt der Konzern "die konsequente Digitalisierung der Geschäftsmodelle der eigenen Konzernunternehmen und der entsprechenden Vertriebskanäle sowie das veränderte Einkaufsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie". Unter anderem sei es Töchtern wie Manufactum oder Crate and Barrel gelungen, ihre eher stationär orientierte Kundschaft durch angepasste Ansprache zu einem "enormen Shift hin zum Onlineverkauf" zu bewegen und die E-Commerce-Umsätze "signifikant zu steigern". Otto.de habe 9,4 Mio. aktive Kunden erreicht, ein Plus von fast 30 Prozent. "Vertrauen als Kernwährung erlebt eine echte Renaissance, jetzt auch im Vertrieb über das Internet", resümiert E-Commerce-Konzernvorstand Sebastian Klauke.



Medien: Staat will Galeria Karstadt Kaufhof unter die Arme greifen

Es war darüber spekuliert worden, jetzt ist es Medienberichten zufolge offiziell: Dem Warenhausbetreiber Galeria Karstadt Kaufhof liegt ein Unterstützungsangebot aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Staates vor, und zwar über bis zu 460 Mio. Euro. Das werde nötig, weil der Konzern für Überbrückungshilfe zu groß sei. "Der Einstieg des Staates ist gleichwohl riskant", befindet die "Frankfurter Allgemeine", "weil Hilfen daran geknüpft sind, ob eine wirtschaftliche Fortführungsperspektive besteht. Das ist bei dem zuvor schon angeschlagenen Warenhauskonzern umstritten." Für die Entscheidung habe die Ankerfunktion der gegenwärtig rund 130 Warenhäuser des Konzerns für Innenstädte eine wichtige Rolle gespielt. Real-Eigentümer SCP hat derweil angekündigt, Ende September 2021 zehn weitere Real-Standorte zu schließen.



Amazon sucht Personal für Logistikzentrum in Gera

Amazon kündigt an, in seinem geplanten Logistikzentrum im thüringischen Gera mehr als 1.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Die Personalsuche habe begonnen. Das Unternehmen verspricht "vom ersten Tag an wettbewerbsfähige Löhne und umfassende Zusatzleistungen". Das Zentrum soll vor dem Weihnachtsgeschäft 2021 in Betrieb gehen und 130 Mio. Euro kosten. Gesucht werden vor allem Spezialist:innen für Personal, Sicherheit und IT. Auf einer englischen Website gibt Amazon passenderweise ganz aktuell Tipps für Bewerber, unter anderem: "Don't judge a job by its title". Da es gerade um Amazon geht: 1. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat geurteilt, dass Amazon vor Weihnachten 2015 keine Sonntagsarbeit hätte bewilligt bekommen dürfen. Das Weihnachtsgeschäft sei keine vorübergehende Sondersituation im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. 2. Am 8. Februar stimmen 6.000 Beschäftigte eines Logistikzentrums im US-Bundesstaat Alabama darüber ab, ob sie gewerkschaftlich vertreten werden wollen. Das könnte zu einem Tarifvertrag führen.





