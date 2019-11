Wird Ihnen auch schon weihnachtlich? Nein? Keine Zeit? Für Menschen wie Sie und mich liefert jetzt auch E-Food-Lieferdienst Picnic die Nordmanntanne nach Hause. Ein Service, den seit Jahren schon viele kleine Onlineshops und auch Marktplatzhändler bei Amazon bieten. Auch nicht das, was man unter Weihnachts-Feeling versteht. Also geben wir uns heute selbst ein wenig Mühe. Bitte schön.

///// HANDEL NATIONAL

Der Datenhack bei Conrad Electronic kam zur Unzeit. So kurz vor Black Friday und Cyber Monday dürfte das Umsatz kosten. Denn in den Wochen nach derlei Kalamitäten meiden Kunden vorsichthalber lieber unsichere Onlineshops. Doch der Händler ist nicht allein als unsicherer Kantonist. Über 50% der Onlinehändler haben deutliche IT-Sicherheitslücken. Lediglich 16% erreichten ein sehr gutes Ergebnis bei einem Check von CyberDirekt, eine Plattform rund um Cyber-Versicherungen. Untersucht wurden 800 Online-Händler.