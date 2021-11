///// NACHHALTIGKEIT

Alibaba zieht positive Bilanz der Nachhaltigkeit bei 11.11.

In der vergangenen Woche hat Alibaba den In der vergangenen Woche hat Alibaba den Singles Day über die virtuelle Bühne gebracht. Nach der Veröffentlichung der reinen Verkaufs- und Umsatzzahlen zieht der E-Commerce-Riese auch ein positives Fazit in Fragen der Nachhaltigkeit. Auf der erstmals eingebauten Schiene für nachhaltige Güter hätten rund 500.000 Produkte von mehr als 2.000 Anbietern zum Verkauf gestanden, die fast alle Bereiche abdeckten. So sei es Tesla in kurzer Zeit gelungen, mehr Ladestationen für Autos zu verkaufen als im kompletten Shoppingfestival 2020. Insgesamt hätten mehr als 2,5 Millionen Kunden nachhaltige Produkte gekauft. Mit den "Energy Points", die bei jedem Verkauf für Kompensationsprojekte gutgeschrieben würden, könnten nun in China fast 59.000 Bäume gepflanzt werden.

Youtube hat die Pläne für Livestream-Shopping bereits Anfang 2021 (das Morning Briefing berichtete ) bekannt gegeben, im Verlauf des Jahres war das Video-Portal in den USA aktiv, nun will es sich stärker als Shopping-Plattform präsentieren und etablieren. Nach einem Bericht von OMR will die Plattform jetzt Video-Creator einbinden, darin liege das größte Potenzial. In dieser Woche geschehe dies im Rahmen von "Holiday Stream and Shop", einer Aktion, in deren Verlauf bekannte Creator ihre Shopping-Livestreams abspielen könnten. Zu ihnen gehörten die Merrill Twins oder Mr. Beast. Youtube wolle die Maßnahmen zum Ausbau des E-Commerce aber auch anderen Nutzer anbieten, so seien Zugriffsmöglichkeiten für Creator nicht nur in den USA, sondern auch in Brasilien und Indien geplant. Youtube wolle verhindern, dass die Kunden sich auf der Plattform informierten, dann aber auf anderen Portalen einkaufen würden.35 Jahre war Haßloch in der Pfalz das deutsche Musterdorf. Die Einwohner waren in ihrer Zusammensetzung und Struktur das Spiegelbild der Bevölkerung Deutschlands, daher wählte die GfK den Ort für Produkttests und Marktentscheidungen. Nun verlassen ihn die Konsumforscher zum Jahresende, berichtet die Rheinpfalz . Das Verhalten und die Kaufgewohnheiten würden in der Zukunft nicht mehr mit Hilfe einer Plastikkarte gemessen, nun kämen Methoden wie Online-Umfragen oder Erhebungen über Apps zum Einsatz. Auch Künstliche Intelligenz werde genutzt, eine damit ausgestattete Plattform biete den Kunden Informationen über Preise, Einkaufsfrequenzen oder -gründe. Untersucht würden auch Suchbegriffe aus dem Internet. Es seien andere Verfahren erforderlich, da sich die Anfragen der Verbraucher maßgeblich geändert hätten. Das Internet werde heutzutage von einer größeren Zahl für die Produktsuche genutzt, der Einkauf im Laden bilde nicht mehr das komplette Kaufverhalten ab.