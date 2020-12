Die Nachrichten am gestrigen Mittwoch waren geprägt von Angela Merkels Aufruf zum Lockdown, der in Sachsen schon am Montag Realität wird (wie berichtet) und der das hochwichtige vor- und nachweihnachtliche Geschäft stark stören wird. Kein Wunder, dass Galeria Karstadt Kaufhof von existenzieller Bedrohung spricht. Die andere Seite der Medaille: Die Paketdienste stecken im Auslieferungsstau. Als wollte das Jahr uns zeigen, wie alles noch komplizierter und schwieriger geht. Fast schon erstaunlich, dass es auch ganz normale Managerwechsel, Technikneuerungen und Prognosen gibt. Siehe unten.

///// HANDEL NATIONAL

Otto Group stellt Amazon-Manager ein

Wer von Amazon lernen möchte, stellt am besten einen Amazon-Manager ein: Die Otto Group hat zum 1. März 2021 Dr. Christoph Schulte verpflichtet, bisher Teil des EU Seller Services Leadership Teams und für das Fulfillment-by-Amazon-Geschäft in Deutschland verantwortlich. Bei Otto wird er Group Vice President Corporate Strategy and Development, teilt der Konzern mit, und berichtet an den Vorstandschef Alexander Birken. Schulte folgt auf Max von der Planitz, der die Otto Group zum 31. August 2020 auf eigenen Wunsch verlassen hatte.



Home24 holt sich 46 Mio. Euro von Anlegern

Der Berliner Online-Möbelhändler Home24 hat sein Kapital erhöht und dadurch an der Börse 46,4 Mio. Euro eingeholt. Das Geld soll ‚‚in erster Linie für die Stärkung [des] europäischen Geschäfts‘‘ verwendet werden, nämlich für Investitionen in zusätzliches Umlaufvermögen, kundenorientierte Technologie und das Showroom-Konzept, außerdem für Performance Marketing, so Excitingcommerce.de.



Harte Urteile über Apps im Lebensmittel-Einzelhandel

In gewohnt launischer Weise befasst sich das Supermarktblog mit den Apps der Lebensmittelhändler. ‚‚Nicht alles, was in eine App passt, [ist] deshalb automatisch nützlich oder zeitgemäß. Sondern im Zweifel halt auch: überflüssig‘‘, schreibt das Blog und unterscheidet die Unübersichtlichen, die Überflüssigen, die Krücken und die Pragmatischen. Auch wenn manche Urteile hart scheinen – sie sind gut begründet.