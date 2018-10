Liebe Leserin, lieber Leser, gestern vor 20 Jahren startete Amazon in Deutschland. Das ist Geschichte. Wichtiger ist dieses Datum: 26. Oktober 2016. Da startete Amazon Echo hierzulande. In den USA ging es im Juni 2015 los. Mehr als 50 Millionen Geräte hat Amazon seitdem schätzungsweise weltweit verkauft. Das ist die Zukunft.

Schnupfen, Husten, Heiserkeit - Alexa soll das laut einem Amazon-Patent alsbald hören und so erkennen, ob der Nutzer kränkelt und dann auf Wunsch gleich ein paar passendeanbieten. Getreu der alten Volksweisheit: An Alexa a day, keeps the doctor away. Das passt zu den Plänen von Amazon, offensiv in den Pharmamarkt einzusteigen. So hat Amazon erst kürzlich die Versandapotheke Pillpack übernommen.