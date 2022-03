///// HANDEL INTERNATIONAL

Ein Gericht hat den Bau der neuen Zentrale von Amazon in Südafrika vorerst gestoppt. Geplant hat der Online-Riese die neue afrikanische Hauptverwaltung in der Region Kapstadt, das Projekt hat ein Investitionsvolumen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar. Nun habe ein Gericht entschieden, dass die Indigenen bei der Entwicklung zu wenig eingebunden worden seien, schreibt die New York Times . Einige Gruppen sähen das Areal als heiliges Land an, das durch den Bau verletzt werde. Andere Gruppen stuften den Bau dagegen als Verbesserung ein, da ein Zentrum über die Geschichte und die Kultur der indigenen Volksgruppen errichtet werden solle. Die Richterin bemängelte, dass die indigenen Volksgruppen bei den Beratungen nicht in gleichem Maße eingebunden wären und die Grundrechte auf ihre Kultur verletzt worden seien. Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Baus seien Verhandlungen des Unternehmens mit allen indigenen Gruppen.

Die Wellpappenindustrie sieht Belastungen durch den Ukraine-Krieg

Auch in der Wellpappenbranche machen sich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs immer stärker bemerkbar. Die bereits vor dem Krieg schwierige Situation habe sich unter anderem durch die gestiegenen Energiekosten verschärft, berichtet Packaging 360. Sowohl die Hersteller der Wellpappe als auch ihre Zulieferer nutzten in vielen Fällen Erdgas als Energieträger, es sei zu ersten Schließungen von Werken gekommen. Dazu käme eine knappe Versorgung mit dem Wellpappenrohpapier und Problemen in der Logistik.

Rund eineinhalb Jahre nach der Übernahme von Real.de durch Kaufland kündigt der Lebensmittelkonzern nun den Aufbau einer internationalen Plattform an. Der Startschuss für den "Kaufland Global Marketplace" soll Anfang 2023 erfolgen, die ersten Länder werden Tschechien und die Slowakei sein, berichtet Lebensmittelzeitung . Mit der neuen Plattform wolle Kaufland den auf dem Marktplatz präsenten Partnern einen schnelleren Zugang in den internationalen Handel ermöglichen. Die Lebensmittelkette habe die beiden Ländern bewusst ausgewählt, da sie dort durch ihre stationären Märkte über eine hohe Bekanntheit verfüge.