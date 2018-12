Liebe Leserin, lieber Leser, an diesem nachrichtlich eher ruhigen Morgen kann man sich auch mal mit Zwischenmenschlichem beschäftigen. Es wird nämlich zu wenig gelobt, es wird falsch gelobt. Es wird nicht geführt, es wird falsch geführt. Manches könnte heutzutage besser laufen, wenn Teams und Führungskräfte ein besseres Miteinander suchen würden. Hören Sie deshalb ruhig mal in unseren launigen Podcast mit Tim Herbig über gute Führung und Team-Management. Es lohnt sich. Für beide Seiten. Hier bei Spotify, iTunes, Soundcloud.

Hätten Sie es gewusst? Otto ist seit einiger Zeit Mieter beim Rivalen Amazon und nutzt AWS (Amazon Web Services) als Plattform für das Hosting des eigenen Web-Auftritts. Grund: Hätte man selbst auch nicht besser, billiger, bequemer machen können. Den Weg dahin und die Probleme auf dem Weg zu AWS kann man aktuell im Entwickler-Blog von Otto nachlesen. Lieblingssatz: "Abschließend bleibt festzuhalten, dass die größten Herausforderungen nicht technischer sondern eher kultureller und organisatorischer Natur waren."Alle Jahre wieder: Verdi kündigt für die Weihnachtszeit Streiks bei Amazon an. Wie immer meint Amazon: Stört nicht. Schlimmer als die Nadelstiche ist vermutlich wirklich jeder Innenstadt-Stau.

Die Migros-Tochter Galaxus baut ihr Mode-Sortiment massiv aus – und will damit dem Onlineriesen Zalando in der Schweiz Marktanteile abjagen. Inzwischen können die Kunden aus rund 190.000 Fashion-Artikeln wählen. Das sind 45.000 Artikel mehr als bislang. Ziel sind 250.000 Artikel.

Die europäische Start-up-Szene hat ein Rekordjahr hinter sich. Rund 20 Milliarden Euro wurden 2018 in Start-ups investiert, schreibt der Wagniskapitalgeber Atomico in seinem jährlichen Bericht zur europäischen Tech-Industrie . Der Löwenanteil der 23 Milliarden Dollar geht nach Großbritannien. 2018 waren es 7,4 Milliarden Dollar. Deutschland liegt mit über vier Milliarden Dollar auf Platz zwei. Ein Plus von 35 Prozent gegenüber 2017.