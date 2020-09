Der deutliche Anstieg des Lebensmittelhandels über das Internet während der Corona-Zeit wird trotz gelockerter Restriktionen nicht völlig verpuffen. Zu dem Ergebnis kommt Bain & Company in der Studie "How to Ramp Up Online Grocery – without Breaking the Bank" , für die unter anderem 7.500 Internetkunden in Westeuropa befragt wurden. Die Studie geht davon aus, dass knapp die Hälfte des Umsatzzuwachses bei im Web gekauften Lebensmitteln erhalten bleiben wird. Allein Frankreich, Großbritannien, Italien, USA und Deutschland würden im Jahr 2020 voraussichtlich 350 Millionen mehr Bestellungen von Nahrungsprodukten im Internet verzeichnet – das wäre ein zusätzlicher Umsatz von rund 36 Milliarden US-Dollar. Bis 2025 könne sich der Anteil des Onlineshoppings von Lebensmitteln in einigen Märkten sogar verdoppeln."Vergiss Drohnen" ("Forget about drones"), schreibt Shira Ovide in der New York Times unter der nicht weniger markigen Überschrift "Der größte Sprung von Amazon war langweilig" ("Amazon’s Biggest Leap Was Boring"). Worum es geht? Während der E-Commerce-Gigant seine Technik-Träume über automatische Drohnenlieferungen mit dem Publikum teilt, hat Amazon eine echte Revolution mit Beton, Blech und menschlichen Mitarbeitern verwirklicht : Seit Jeff Bezos vor sieben Jahren erstmals über die Zukunft der Drohnen-Logistik schwärmte, hat der Konzern ein eigenes Netzwerk mit Lagerhäusern, Lastwagen, Lieferfahrzeugen und einem großen Team aufgebaut. Auch das habe die Heimlieferung von Onlinekäufen transformiert – wenn auch ohne großes Mediengetöse. Ein bisschen langweilig vielleicht, aber auch ziemlich erfolgreich.