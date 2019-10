"Jede Wahrheit durchläuft drei Stufen", sagte wohl schon der Philosoph Arthur Schopenhauer. "Zuerst wird sie lächerlich gemacht. Dann wird sie heftig abgelehnt. Schließlich wird sie als selbstverständlich akzeptiert." Verkneifen wir uns also das Lachen, während wir uns Instagram mehr und mehr als Shopping-Marktplatz vorstellen.

///// HANDEL NATIONAL

Amazon wirkt im Geschäft mit frischen Lebensmitteln ernüchtert. Der Konzern will zunächst weiter am Fresh-Lieferdienst feilen, bevor er über einennachdenkt, liest man bei der Lebensmittel Zeitung.

Laut "Wall Street Journal" treibt Amazon seine erstmals im Frühjahr publik gewordenen Pläne voran, einezu eröffnen. Amazon soll bereits mehr als ein Dutzend Mietverträge für Geschäfte im Großraum Los Angeles abgeschlossen haben und Läden in New York, New Jersey, Chicago und Philadelphia planen. Die neue Food-Kette soll sich von Whole Foods abheben und könnte auch Lieferungen, Pick-up-Stationen und FastFood-Küche umfassen.