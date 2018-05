Liebe Leserin, lieber Leser, eine Frau in Portland beklagt sich, das Amazon Echo ihr Gespräch gehört, aufgezeichnet und dann zu einem Bekannten geschickt hätte. Amazon sagt nun, die Software Alexa habe Sätze in einem Gespräch im Hintergrund wohl als Befehle missverstanden. Gar nicht nett. Noch weniger nett: Amazon wollte das Gerät nicht mehr umtauschen. Dann lieber zu Otto. Da läuft gerade eine Nettigkeitsoffensive.

Bei Hornbach kletterte der Umsatz im Geschäftsjahr 2017/2018 um gut 5 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 95,7 Millionen Euro - 6,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Deutschland wuchs der Umsatz nur um schwache 1,5 Prozent. Europa sei da Dank. Hier legte Hornbach um 9 Prozent zu. Auch online läuft besser. Der Umsatzanteil soll bei 10 Prozent liegen. Im Geschäftsjahr 2017/2018 steckte Hornbach mehr als 60 Millionen Euro in den Ausbau der Online-Kanäle - darunter einige neue Online-Shops im Ausland. Ob das reicht? Nach Zahlen des Branchenverbandes BHB kommen Pure Player wie Amazon und Ebay im Segment Heimwerken, Bauen und Garten online auf einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Die Bau- und Heimwerkermärkte bringen es auf rund 19 Prozent.

Henkel beteiligt sich an der niederländischen Online-Wäscherei Dobbi, weiß die Lebensmittel Zeitung . Der Persil-Hersteller ist bereits bei der ehemalige Rocket-Internet-Tochter Zipjet, ein Wäsche- und Reinigungsservice, mit an Bord. Statt um Pulver kümmert sich Henkel also immer mehr um Lösungen und damit um die eigentlichen Wünsche der Kunden. Oder wie ein Bonmot sagt: Kunden wollen keine Bohrmaschine, sie wollen ein Loch in der Wand.

Die Supermarkt-Kette Kroger übernimmt den Kochboxen-Anbieter Home Chef und legt dafür wohl mindestens 200 Millionen Dollar auf den Tisch. Home Chef gilt als Nummer 3 auf dem US-Markt hinter HelloFresh und Blue Apron. Neben dem Deal mit Home Chef ist Kroger kürzlich bei Ocado eingestiegen, einem britischen Online-Supermarkt, der unter anderem für automatisierte Lagerhäuser bekannt ist.Das britische Online-Luxus-Modeportal Lyst hat in einer Finanzierungsrunde 60 Millionen Dollar eingesammelt . Fast die Hälfte kommt vom Luxuskonzern LVMH. LVMH ist ein Wiederholungstäter. Lyst soll demnächst auch in Deutschland starten.

Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen bestätigte jetzt seinen Gang an die Amsterdamer Börse und macht damit den Flurfunk offiziell. Adyen peilt eine Marktbewertung von 6 bis 9 Milliarden Euro an. 2017 wickelte Adyen ein Zahlungsvolumen im Wert von 108 Milliarden Euro für Händler ab. Auch eBay bevorzugt Adyen als neuen Zahlungsdienst. Mal sehen, ob auch die Anleger Adyen statt PayPal den Vorzug geben.

„Mobile-first“. Das Motto geben viele aus. Doch selten wird Mobile von Anfang an so konsequent gedacht wie bei scrappel, einem digitalen Marktplatz für den Wertstoffhandel. Über den Marktplatz können Buntmetall und Eisenschrott gehandelt werden. Das fühlt sich ein bisschen so an, wie Handel per WhatsApp oder über den Facebook-Messenger. Nur sicherer.