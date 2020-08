///// HANDEL INTERNATIONAL





Wayfair gewinnt in drei Monaten 5 Mio neue Kunden – mehr, als in den vorherigen vier Quartalen zusammen

Niraj Shah, CEO des Online-Möbelunternehmens Wayfair, glaubt, dass die Pandemie den Übergang zum E-Commerce einen Riesenschub gegeben habe. Das Unternehmen habe zwar seit vielen Jahren in diese Richtung gearbeitet, doch Corona habe einiges verändert, die Entwicklung des Ecommerce werde sich wohl schneller als vor der COVID-Pandemie fortsetzen. "Um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken: In diesem Quartal haben wir In Deutschland haften Online-Marktplätze wie Amazon und Ebay für nicht abgeführte Umsatzsteuer. Darüber hinaus müssen Marktplätze umfangreiche Informationen zu Händlern und Transaktionen aufzeichnen und auf Abruf für die Finanzverwaltung vorhalten. Wie Taxdoo sehr detailiert darlegt , führt Österreich EU-konform eine ähnlich gelagerte Regelung zum 1. Januar 2021 ein. Hierzu gehört, dass Marktplätze bestimmten Sorgfaltspflichten wie der Aufzeichnung zahlreicher Stamm- und Transaktionsdaten nachzukommen haben. Amazon hat in einem Rundschreiben an seine Marktplatzhändler am 4. August auf diesen Umstand hingewiesen und die Händler aufgefordert, ihre österreichische Umsatzsteuer-ID in Seller Central hochzuladen, um Probleme mit dem Verkäuferkonto zu vermeiden.

Der Handel in der Krise? Es kommt auf die Perspektive an – und die Datenlage. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) haben die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland im Juni 2020 kalender- und saisonbereinigt 1,6 % weniger umgesetzt als im Mai 2020 (real/preisbereinigt und nominal/nicht preisbereinigt). Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei der Umsatz real um 5,9 % und nominal um 6,8 % gestiegen. Allerdings hatte der Juni 2019 mit 24 Verkaufstagen einen Verkaufstag weniger. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz im Juni 2020 kalender- und saisonbereinigt real um 1,4 % höher. Das größte Umsatzplus zum Vorjahresmonat habe der Internet- und Versandhandel erzielt (real 30,7 % und nominal 30,6 %). Destatis konstatiert, dass Veränderungsraten dieser Größenordnung selbst in dieser sehr dynamischen Branche ungewöhnlich und somit zu einem erheblichen Teil auf einen Sondereinfluss der Corona-Pandemie zurückzuführen seien.Die Verbraucher haben dem deutschen Lebensmittelhandel bei der bisherigen Bewältigung der Corona-Krise ein gutes Zeugnis ausgestellt. In Umfragen waren zwischen 60 und 75 Prozent der Befragten der Ansicht, dass der Lebensmittelhandel gut auf die Pandemie reagiert habe. In den Geschäften sei gut vorgesorgt worden, damit die Hygieneauflagen eingehalten werden konnten. Diese Kundenmeinung ist ein zentrales Ergebnis des aktuellen Dossiers: "Lebensmittelhandel in Zeiten der Corona-Pandemie. 7 Erkenntnisse aus der Krise" des Handelsverbandes Lebensmittel (BVLH). Dafür hat der BVLH zahlreiche Meinungsumfragen und Marktforschungsstudien ausgewertet, die im Frühjahr und Frühsommer 2020 zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bevölkerung durchgeführt wurden.Amazon muss als nicht tarifgebundenes Unternehmen punktuell hinnehmen, dass Gewerkschaften auf Betriebsparkplätzen Streikmaßnahmen durchführen und kann sich nicht per se auf sein Hausrecht berufen. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Verfassungsbeschwerden des Unternehmens nicht zur Entscheidung angenommen (Beschluss vom 09. Juli 2020, 1 BvR 719/19, 1 BvR 720/19). In der Pressemitteilung vom 5.8. heißt es unter anderem, dass das Bundesarbeitsgericht zentral darauf abgestellt habe, dass die Gewerkschaft ihre Rechte überhaupt wahrnehmen können muss; dies sei nicht zu beanstanden, da die persönliche Ansprache der Arbeitswilligen vor Antritt der Arbeit, um sie zum Streik mobilisieren zu können, grundgesetztlich geschützt sei. Die Beschwerdeführerinnen müssten eine damit verbundene Einschränkung ihrer Rechte hinnehmen, zumal die Streikmaßnahmen so ausgelegt waren, dass Arbeitswillige auf dem Betriebsparkplatz weiter ihr Fahrzeug abstellen und an ihren Arbeitsplatz gelangen konnten.Online Shopping gehört zu den Trends, die durch die Corona-Krise beflügelt wurden, könnte aber auch langfristig von Bestand sein. Eine Adobe-Umfrage unter 1000 Verbrauchern in Deutschland ergibt als wesentliches Ergebnis unter anderem, dass heute wie zu Zeiten des Lockdowns die Hälfte der Befragten regelmäßig im Internet einkauft. Welche Produkte auf welchen Plattformen besonders oft gekauft wurden , beleuchtet die Umfrage ebenfalls.Angesichts der Vorschläge von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zur Digitalisierung des innerstädtischen Einzelhandels hat der Handelsverband Deutschland (HDE) Altmaier aufgefordert, einen Digitalisierungsfonds für den Einzelhandel in Höhe von 100 Millionen Euro aufzulegen. Viele mittelständischen Händler hätten ansonsten mitten in der Corona-Krise nicht die finanziellen Möglichkeiten, ihr Geschäft zukunftsfest zu machen. Interessant daran ist, dass der HDE als Konsortialführer im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums das bereits bestehende Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel leitet. Das hat sich zwar Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben, konnte aber offenbar vor Corona in der Breite nicht reüssieren. In einer ersten Bilanz auf Moebelkultur.de heißt es: Als sich viele Händler Corona-bedingt mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen mussten, habe das Kompetenzzentrum Handel sein Angebot auf digitale Maßnahmen umgestellt, was – immerhin – Händler*innnen sehr geholfen habe. Das auf drei Jahre angelegte Projekt besteht seit einem Jahr und ist bis Ende Juni 2022 befristet.