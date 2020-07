Covid-19 hat in diesem Jahr nicht nur Großveranstaltungen wie Messen und Festivals gestoppt. Auch der Amazon Prime Day, das größte Shopping-Event des Jahres auf der Plattform, wird in den USA verschoben , schreibt CNBC. Üblicherweise findet der zweitägige Sommer-Sale Mitte Juli statt. Vermutlich wird es 2020 erst im Oktober soweit sein. Nicht alle Märkte sind von der Terminverlegung betroffen. In Indien beispielsweise solle der Prime Day wie geplant am 6. und 7. August stattfinden. Der Prime Day ist ein wichtiges Instrument für den Onlinehandelsprimus: 2018 sei er "das größte globale Shoppingevent in der Geschichte von Amazon" gewesen, heißt es im Blog des Unternehmens.Der Schaden des beispiellosen Twitter-Hacks der vergangenen Woche ist für zahlreiche Opfer höher als zunächst angenommen. Das hat der Kurznachrichtendienst in der Nacht zu Donnerstag eingeräumt. Hacker hatten vergangene Woche 130 Twitter-Konten prominenter Nutzer wie Joe Biden, Elon Musk und Bill Gates gekapert und für einen Bitcoin-Betrug benutzt: User wurden aufgefordert, Bitcoins einzusenden, mit dem Versprechen, den doppelten Betrag zurückzuerhalten. Trotz der billigen Masche konnten die Betrüger, wie unter anderem CNBC berichtet, rund 121.000 US-Dollar erbeuten . Der Schaden ist auch für einige der prominenten Opfer hoch: Bei "bis zu 36 der 130 betroffenen Konten" konnten die Hacker auch auf Direktnachrichten zugreifen, teilte Twitter gestern mit und bestätigte weiter, dass es sich bei einem Opfer um "einen gewählten Amtsträger der Niederlande" (Geert Wilders) handele.Das amerikanische Nobelkaufhaus Neiman Marcus hat den personalisierten Service „Your Neiman’s“ gestartet. RetailDive erklärt das Angebot als "digitalen Hub, der personalisierte Dienstleistungen anbietet" . Dazu gehören virtuelle Events und Stilberatung per Videokonferenz genauso wie die Möglichkeit, Termine im Store zu vereinbaren und Lieferungen zur Abholung zu buchen. FashionUnited schreibt, so wolle die exklusive Einzelhandelskette einen "sehr persönlichen Service auf eine sichere und komfortable Weise" bieten. Über das System NM Connect halten fast 5000 Mitarbeiter schon länger digitalen Kontakt zu den Kunden. Darüber sei in den vergangenen drei Monaten ein Umsatz von rund 60 Millionen Dollar generiert worden. Und noch einmal Mode: Armani und Yoox Net-a-Porter planen ein gemeinsames Projekt, das den Kunden online wie offline eine „nahtlose Verbindung“ zu den Produkten der italienischen Modemarke bieten soll. Konkret bedeute das, dass Armani bis 2021 den Kunden sowohl online wie vor Ort in den Stores das gesamte jeweils aktuelle Sortiment zugänglich machen will. Abgewickelt werden sollen die Verkäufe über das Vertriebsnetz des E-Commerce-Anbieters und die Infrastruktur von Armani.