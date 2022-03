Der Aufbau von kleinen Lebensmittelläden, die rund um die Uhr geöffnet haben und in denen die Kunden in einem überdimensionalen Kiosk einkaufen können, nimmt immer mehr Fahrt auf. Nun schlägt auch Rewe den Weg ein. Für die Ketten ist es in ländlichen Regionen eine große Chance, denn für große Läden ist die Kaufkraft zu niedrig und Lieferdienste können dort auch meist nicht wirtschaftlich arbeiten. Daher steht dort auch der Online-Handel mit Lebensmitteln hinten an, denn ein schneller Einkauf ist zwar möglich, aber die Kunden kommen nicht schnell an die Ware. Für sie ist ein kleiner automatisierter Laden perfekt.

Amazonkunden nutzen Prime, aber weniger den Prime Day

Amazon konnte 2021 deutlich mehr Kunden in die Prime-Mitgliedschaft ziehen. Nach den Zahlen des neuen "German Shopper Report 2022" von Pattern sind 60 Prozent der Befragten Mitglieder des Programms, im Vorjahr waren es 46 Prozent. Dabei fällt aber auf, dass der Prime Day nur über wenige Freunde verfügt. Nur 36 Prozent nutzten den Rabattag im Juni 2021, beim Cyber Monday im November kauften 56 Prozent der Amazonkunden ein. 31 Prozent gingen bei kurzfristigen Rabattaktionen auf den Online-Marktplatz. Dabei bildete für 63 Prozent der Kunden das Argument der günstigen Angebote das entscheidende Kriterium für die Wahl Amazons, 2020 waren es 41 Prozent. 43 Prozent wählten Amazon wegen der schnellen Lieferzeit (2020: 37 Prozent), für 41 Prozent zählte der einfache Einkaufsprozess (2020: 36 Prozent).



Strato integriert einen Abmahnschutz

Strato erweitert das Produktangebot des Webshop Now um einen Abmahnschutz. Mit Hilfe des optionalen Zusatzdienstes können in den Webshop-Paketen "Plus", "Pro" und "Ultimate" die Rechtstexte der IT-Recht Kanzlei, einem Strato-Partnerunternehmen, gebucht werden. Dazu gehören AGB, Impressum, Widerrufsbelehrung und Datenschutzerklärung, möglich sind bei Pro und Ultimate auch Texte für Ebay und Amazon. Strato garantiert die Haftung für die Rechtstexte durch die Kanzlei und damit den Schutz vor Abmahnungen.

Harry's geht zu Rossmann

Harry's wagt den Schritt aus dem Online-Shop in den deutschen Einzelhandel. Der erste Vertriebspartner für die Männerpflegemarke aus den USA ist die Drogeriemarktkette Rossmann. Vor einem Jahr stand der Start des deutschen E-Commerce auf dem Programm, nun haben die Kunden n den Rossmann-Filialen Zugriff auf die Rasierprodukte, zusätzlich gibt es in den Läden auch freistehende Aufsteller. Der Start bei Rossmann wird von einer Marketing-Kampagne in unterschiedlichen Medien begleitet. In den USA ist Harry‘s in den Geschäften von Target und Walmart verfügbar, in Großbritannien heißen die Partner Boots und Sainsbury.